Cristian Maidana: “Lo primero que pensé fue ser campeón”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Curtido fuera de su país y con la ilusión de pesar en un León en donde los últimos extranjeros dejaron más pena que gloria. Así, con ese panorama, llegó el nuevo refuerzo de Olimpia: Cristian Maidana.

“Troglio se preocupó por tenerme en su equipo; Pedro en Argentina es muy importante, es un técnico que sabe mucho”.

El argentino, que rescindió contrato con el brasileño Sportivo Alagoano, aceptó que sacrificó la parte económica para llegar a los Merengues.

“Pedro Troglio y Olimpia es lo importante para mí ahorita: Pedro porque quiero que me dirija y Olimpia porque es un equipo muy grande. Sé que hace tres años que no le va bien y quiero darle el campeonato que tanto anhela la afición”, afirmó a su llegada al aeropuerto Toncontín de la capital.

Solo sirve el título

El sudamericano de 32 años fue compañero de Boniek García y José Escalante en Houston y recibió buenas referencias de Olimpia por parte de ellos.

“Desde el primer momento que me dijeron que venía, lo primero que pensé fue en salir campeón. Este equipo no juega mal, siempre llega, no se le dieron las cosas, pero esta temporada se le va a dar”. El Chaco surgió en Banfield de Argentina y después jugó en Rusia, España, Chile, Qatar, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Brasil.

“Lo que veo es que acá lo que no sea título no sirve, es lo mismo que en Argentina con River y Boca, si vos no ganás un título, como que desilusionás, y Olimpia es lo mismo. Vengo a ganar”, advirtió el zurdo.

Gusto por dar pases de gol

Maidana, que arribó al país pasado el mediodía, se describió: “Técnicamente creo que soy bueno, tengo buenos pases de gol, lo que más me gusta es dar asistencias; de vez en cuando me ‘equivoco’ en hacer goles”.

Cristian, que prometió “sudar la camiseta”, estuvo haciendo pretemporada en Brasil.

“Trataré de hacer lo mejor para que este sea un paso importante en mi carrera, tratar de consolidarme y ser alguien importante para la afición”.

Apenas llegó la oferta de Olimpia, Cristian se puso a ver los partidos del torneo pasado y quedó con una buena impresión. ¿Qué quiere que se diga de él al final del Apertura? “Quiero que digan que fue una contratación acertada, quiero que digan que Olimpia fue el mejor”.