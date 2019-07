Messi se destapa, reclama a Conmebol y culpa al arbitraje de favorecer a Brasil

BELO HORIZONTE, BRASIL.- Leo Messi no pudo calmar su frustración tras la eliminación de Argentina de la Copa América a manos de Brasil, selección que le recetó un 2-0 en semifinales.

Messi, quien fue el capitán de su selección y el encargado de comandar el ataque albiceleste, mostró su descontento con el resultado, pero también responsabilizó al arbitraje de lo ocurrido, pues a su criterio Argentina se vio perjudicada por el trabajo del réferi.

"No fueron nunca al VAR, una cosa increíble, fue durante todo el partido así, el mínimo contacto es falta para ellos y boludeces que te van sacando del partido, no es excusa, no, esto es más allá del partido, pero creo que es para analizar", dijo el jugador de 32 años de edad.

VEA: Memes destrozan a Messi tras eliminación de Argentina de Copa América

"Ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje porque nosotros dejamos todo para intentar pasar y nos inclinó la cancha mal igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado", agregó Messi después del partido.

Argentina conquistó el martes un nuevo fracaso en Conmebol tras quedarse a las puertas de una nueva final. La última vez que se coronó campeona fue en 1993, cuando Leo Messi tenía apenas cinco años de edad.