El sueño de Arturo Vidal: Queremos quedar en la historia como tricampeones de América

PORTO ALEGRE, BRASIL.- Queremos quedar en la historia de la Copa América como tricampeones, manifestó el 'Rey' Arturo Vidal, alma y nervio del bicampeón Chile, que buscará el miércoles ante Perú, en las semifinales de Brasil-2019, su tercera final consecutiva.



"Queremos quedar en la historia como tricampeones, es el sueño de nosotros. Por eso ante Perú queremos hacer el mejor partido de la Copa, es algo histórico para nosotros si es que pasamos a la final y ese es nuestro objetivo", dijo Vidal en rueda de prensa en Porto Alegre, sede del encuentro.



"Necesitamos hacer un partido perfecto, ganarlo con autoridad. Perú es un equipo muy colectivo, que juega bien, muy parecido al juego de Colombia, por eso va a ser un partido muy difícil y muy lindo de jugarlo", agregó.



Chile y Perú llegaron a las semifinales por la vía de los penales: Chile derrotó 5-4 a Colombia tras igualar 0-0 en los 90 minutos de un partido que dominó y en el que le anularon dos goles a instancia del VAR.



Perú con el mismo marcador se quitó de encima a Uruguay, que lo tuvo literalmente contra las cuerdas pero no logró el nocaut a pesar de marcarle en tres ocasiones, todas invalidas por fuera de juego.



"A Perú los enfrentamos en Estados Unidos no con todo el equipo que tenemos ahora, pero sí ha mostrado mucho crecimiento después de la clasificación al Mundial" de Rusia, anotó Vidal en referencia al amistoso que La Roja perdió 3-0 en octubre pasado en Miami.



- Deseo -

Vidal, de 32 años, destacó la peligrosidad de Paolo Guerrero en el ataque peruano, un "jugador que sabe jugar contra cuatro defensas, y que siempre nos cuesta mucho marcarlo".



"No porque sea Perú voy a tratar de jugar mejor. Todas las veces que defiendo la camiseta de Chile trato de dar el máximo. Nosotros tenemos que preparar bien el partido, estar a la altura y llegar a la final", remarcó el mediocampista del Barcelona.



Chile conquistó su primera Copa América en 2015 y la segunda un año después en Estados Unidos. "En ese 2015 sólo teníamos hambre pero no teníamos títulos, no teníamos experiencia, y ahora sí tenemos de todo", sostuvo el 'King' Arturo.



"Ahora sí podemos controlar mucho mejor los partidos", remarcó.



Vidal destacó el trabajo del volante Charles Aránguiz, otro de los artífices de esos dos títulos e integrante de la llamada Generación Dorada de La Roja con Gary Medel, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.



"Con Charles hemos jugado mucho y hemos ganado muchas cosas. Él te da confianza, tiene harta (mucha) calidad. No habla mucho, pero es un jugador de primer nivel", afirmó.



- Solidario con Tesillo -

También dedicó palabras para el técnico colombiano Reinaldo Rueda, al frente de La Roja desde enero del pasado año, un entrenador "con valores" y asumió "una gran responsabilidad" luego del fracaso que supuso no clasificar al Mundial-2018.



"Con la calidad que tiene como persona, como entrenador está sacando lo mejor de esta selección. Es difícil manejar un grupo como el de nosotros, más después de no clasificar (a Rusia), pero él lo hizo", destacó.



"Nos habla claro, mirándonos a los ojos, nos dijo que no éramos los bicampeones sino los eliminados del Mundial, que teníamos que sacar lo mejor de nosotros, y los resultados se están viendo en esta Copa", anotó.



Finalmente dedicó unas palabras al defensor colombiano William Tesillo, amenazado de muerte en su país a través de redes sociales luego del penal que perdió ante Chile (5-4, 0-0 en 90 minutos) en los cuartos de final y significó la eliminación de los cafeteros.



"No hemos podido conversar con él, vimos eso y es fuerte que por tener un fallo en un partido de fútbol te genere amenazas de muerte. Ojalá no pase nada, que no sea verdad y que no pase nunca más en el fútbol. Mucha fuerza para él y su familia", puntualizó el astro chileno.