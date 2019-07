Reinaldo Rueda: "El futbolista chileno es como el vino, entre más viejo juega mejor"

PORTO ALEGRE, BRASIL.- "El futbolista chileno es como el vino, entre más añejo y con más madurez juega mejor", aseguró el seleccionador de La Roja, Reinaldo Rueda, en la antesala del partido ante Perú por las semifinales de la Copa América Brasil-2019.



"Este equipo con su profesionalismo ha renacido después del golpe psicológico, duro, que fue no ir al Mundial (de Rusia). Y tengo la fortuna de tener a un alto porcentaje de jugadores que han vivido esta instancia de semifinales", dijo el colombiano Rueda en conferencia de prensa.



"Con la madurez que tiene este grupo en lo futbolístico, espero que tenga la inteligencia para descifrar el juego de Perú. Es un grupo experimentado con varios mundiales encima, y eso tiene que verse reflejado en la cancha", agregó.



Ambas selecciones llegaron a esta semifinal por la vía de los penales en cuartos: Chile derrotó 5-4 a Colombia tras igualar 0-0 en los 90 minutos de un partido que dominó y en el que le anularon dos goles a instancia del VAR.



Perú con el mismo marcador se quitó de encima a Uruguay, que lo tuvo literalmente contra las cuerdas pero no logró el nocaut en el tiempo reglamentario a pesar de marcarle en tres ocasiones, todas invalidadas por fuera de juego.



Rueda, al frente de La Roja desde enero de 2018, llamó la atención por el peligro que representa Paolo Guerrero en el ataque peruano, un delantero al que dirigió en el Flamengo en el segundo semestre de 2017 antes de firmar con Chile.



"Paolo es un goleador de raza, desde que era niño, lo he enfrentado desde la categoría Sub-17 con la selección de Colombia y tuve la oportunidad de compartir con él en el Flamengo", anotó.



"Es un hombre que es muy eficaz, contundente, debemos tener una alta concentración para contrarrestar sus movimientos, porque sabe hacer muy bien su función en el ataque", destacó el extécnico del 'Fla'.