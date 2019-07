Hallan muerta a Florijana Ismaili, futbolista suiza que había desaparecido mientras buceaba

View this post on Instagram

Ein Herz für Florijana und ihre Familie - Die YB-Spielerin Florijana Ismaili wird seit Samstag und einem Badeunfall im Comersee vermisst. Die bisherigen Suchaktionen blieben leider erfolglos; es muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Gemäss Angaben der italienischen Behörden wird die Suche fortgesetzt. - Die Familie von Florijana Ismaili möchte sich auf diesem Weg für die zahlreichen Zeichen der Solidarität und Verbundenheit herzlich bedanken. - Der BSC Young Boys und der Schweizerische Fussballverband SFV stehen in engem Kontakt mit den Angehörigen von Florijana und haben ihnen grösstmögliche Unterstützung zugesichert. Eine kleine Delegation von YB und des SFV ist an den Comersee gereist, um der Familie beizustehen. - Die 1. Mannschaft und der Staff der Young Boys haben im Rahmen des Trainingslagers in Fügen im Zillertal in Gedanken an Florijana, ihre Familie und ihre Freunde ein Herz geformt. - #bscyb #einherzfürflorijana