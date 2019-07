Adrien Rabiot es el nuevo fichaje de la Juventus y asegura que sueña jugar con Cristiano

TURÍN, ITALIA.- "Jugar con Cristiano Ronaldo ha tenido peso en mi decisión", argumentó este martes el francés Adrien Rabiot en su presentación como nuevo jugador de la Juventus, equipo con el que estará vinculado por cuatro años.

En su primera rueda de prensa con la Vecchia Signora, el mediocampista de 24 años explicó cómo llegó al equipo que comanda CR7.

"La Juve me contactó en el pasado y hoy ha llegado el momento justo para venir. Todo se concretó hace poco tiempo, el acuerdo se hizo en frío. La Juve tiene una gran tradición de jugadores franceses y espero aportar mi granito de arena", puntualizó.

Mencionó que este nuevo reto en Italia representa la oportunidad de olvidar los problemas en el ámbito personal y deportivo que ha venido padeciendo tiempo atrás.

"Los últimos meses han sido complicados en el plano deportivo y personal, pero estoy listo para dejar todo atrás e iniciar esta nueva aventura", apuntó.

"La Juve es un gran club, muy prestigioso y cuenta con una gran historia y tradición europea. Por como lo veo, es un paso adelante respecto al PSG", añadió.

Rabiot enfatizó que luego de jugar varios años en su país está listo para hacerlo de la mejor manera en su primera salida.

"Después de siete años en París estoy listo para jugar en al Serie A y lo haré con la determinación de siempre. No he tenido ocasión de hablar con Sarri, pero todas las personas en la Juve me han causado una gran impresión", aseguró.