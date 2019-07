Diego Godín se convierte en el nuevo fichaje del Inter de Milán

ROMA, ITALIA.- El defensa central uruguayo Diego Godín firmó un contrato de tres años con el Inter de Milán, anunció el club italiano este lunes. "Hay un nuevo sheriff en la ciudad", señaló sobre el capitán de la Albiceleste.



Diego Godín, 33 años, no había renovado su contrato con el Atlético de Madrid, donde jugó nueve temporadas y era capitán.



En casi una década, el uruguayo ganó ocho títulos entre los que se cuentan una Liga (2013/2014), una Copa del Rey (2013), una Supercopa de España (2015), dos Europa League (2012, 2018) y tres Supercopas de Europa (2011, 2013, 2019).



En mayo de 2014, Godín entró en la leyenda del Atlético de Madrid al marcar en la cancha del FC Barcelona el gol que le dio el título de campeón a los colchoneros.



Con la selección uruguaya, disputó 131 partidos y se consagró campeón de América en 2011.



En la presente edición de la competición fue eliminado el sábado en cuartos, al caer en los penales, 5-4 (0-0 en los 90 minutos), frente a Perú.



"Tenemos tristeza y amargura. Teníamos muchas ilusión y ganas de pasar, pero no pudimos", señaló Godín, el jugador con más partidos en la historia de la selección uruguaya.



Cambio de registro. Ahora Godín iniciará una etapa de madurez en un Inter de Milán que regresa a la Liga de Campeones, como cuarto del pasado campeonato italiano.



- 'Ahora van a ver' -

Este lunes el club anunció la llegada de Godín por todo lo alto. Al 'Hay un nuevo Sheriff en la ciudad', se unió un segundo mensaje en Twitter, un vídeo narrado por el propio Godín.



"Para explicarles lo que significa el alma uruguayo necesito ir a mostrarles. En Milano, en la cancha, soy Diego y ahora van a ver", concluye con un primer plano mirando a la cámara.



Con su fichaje, el Inter recupera a la dupla de centrales que lanzó al gran Atlético dirigido por Diego Simeone. El brasileño Joao Miranda llegó a Italia en 2015 y ahora compartirá vestuario con su antiguo compañero, con el que ganó la histórica Liga de 2014.



El 13 de mayo Godín tuvo una despedida de altura del Atlético, cuando fue manteado por sus compañeros tras su último partido en el Metropolitano, el empate 1-1 ante el Sevilla en la última jornada de la pasada Liga, en la que fue titular por 388ª ocasión con el club 'colchonero'.



Unos días antes había anunciado en rueda de prensa, entre lágrimas, su salida del club.



"Hoy nos juntamos no para despedir a un jugador que ya es leyenda, sino para darle las gracias", le dijo el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.