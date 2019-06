Argentina vuelve al Maracaná ante una peligrosa Venezuela  

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Con el recuerdo de una victoria 3-1 fresco en la memoria, Venezuela asoma como un duro escollo para una Argentina venida a menos, que trata de reencontrar su fútbol y darle por primera vez una satisfacción a Lionel Messi.



Más dependiente de Messi que nunca, Argentina se cita el viernes contra Venezuela en los cuartos de final de la Copa América. Messi y compañía regresan al icónico estadio Maracaná, cinco años después de sucumbir en la final de la Copa del Mundo.



“No tenemos un lindo recuerdo de lo que fue el Mundial, pero estamos tranquilos y tratar de hacer lo mejor”, dijo Sergio Agüero, compañero de Messi en aquella derrota 1-0 ante Alemania en 2014.



Argentina no conquista un gran título desde la Copa América de 1993, casi seis años después que Messi nació. La última consagración en un Mundial se remonta a 1986.



En la antesala a la Copa América de Brasil, Messi dio una entrevista al canal argentino TyC en la que expresó su decepción por la derrota de 2014 en el Maracaná.



"Dios dirá si me miraré con la Copa del Mundo. Es el sueño más grande que me queda por cumplir”, dijo Messi. “Esa selección estaba en un momento máximo. Teníamos un grupo impresionante".



En la Copa América, Messi sólo ha firmado un gol, de penal. Pero podría tener más oportunidades, sobre si todo si Argentina alcanza la final el 7 de julio, a jugarse también en el Maracaná.



La actual versión de la Albiceleste dista mucho del equipo ensamblado por el entonces entrenador Alejandro Sabella en 2014. Sufre en el mediocampo ante la ausencia de jugadores de marca y es vulnerable por los laterales. Sufrió lo indecible para sobrevivir la primera fase, sellando la clasificación con un triunfo 2-0 ante Qatar en la última jornada de su grupo que arrancó con una derrota por idéntico marcador frente a Colombia.



Argentina no ha empleado la misma formación titular con el actual técnico Lionel Scaloni desde que fue eliminado en los octavos de final del Mundial de Rusia. Se da por hecho de nuevas modificaciones para el viernes.



Scaloni podría insertar a Juan Foyth como lateral derecho por Renzo Saravia. Germán Pezzella entraría por Foyth en la función de defensor central y el volante Marcos Acuña sustituiría a Giovani Lo Celso.



“El último partido fue una descarga de confianza”, dijo Scaloni. “Estamos confiados de poder seguir avanzando, se respira un aire positivo”.



Más allá de los problemas en Argentina, Venezuela es un equipo en ebullición y que le ha dado pelea a los albicelestes en tiempos recientes. En los últimos seis partidos, se reparten dos victorias por bando y dos empates.



La Vinotinto mira el partido con la sensación de que es una oportunidad única para golpear a unos de los pesos pesados del fútbol mundial.



“Puede ser un buen momento en nuestra historia para dar un golpe sobre la mesa", sostuvo el volante Tomás Rincón. "Por momentos en nuestra historia se habló de selección en crecimiento, de que Venezuela quizás no era una mala selección, pero hoy creo que podemos cambiar esa realidad... Después de mucho esfuerzo, no tenemos miedo de exponernos”.



Venezuela superó a Argentina en el último envite entre ambos. Eso fue en marzo pasado en Madrid, un amistoso que marcó el retorno de Messi a su selección tras el Mundial de Rusia.



"Para mí, Messi es el mejor futbolista de la historia”, dijo el técnico de Venezuela Rafael Dudamel en una entrevista con el canal colombiano Win Sports. “Que gane o no títulos con todo lo que obtuvo en su carrera pasa a un segundo plano”.



Venezuela sólo ha encajado un gol en el torneo, y Dudamel sostiene que su equipo deberá enfrentar a Messi como a cualquier otro oponente, advirtiendo que “es momento de competir y no de seguir admirándolo".



Otra advertencia la dio el volante Luis Manuel Seijas: “Argentina es Argentina por todo lo que representa. Para la gente no está pasando un buen momento, pero esto es fútbol y hay una línea delgada entre la confianza y la no confianza”.



Tras una apurada clasificación, los argentinos se sienten llenos de confianza para afrontar las instancias definitivas.



“Sabemos que hemos cargado pilas”, dijo el delantero Lautaro Martínez. “Comenzamos otra Copa y es a un partido. Trataremos de salir concentrados desde el primer minuto para conseguir un resultado positivo”.





