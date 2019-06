Motagua: Rougier, Moreira y Galvaliz regresan al país para iniciar la pretemporada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jugadores extranjeros de Motagua regresaron este jueves a Honduras tras unas merecidas vacaciones en su país, luego de haberse coronado campeones del Clausura 2018-19 de la Liga Nacional.

El portero Jonathan Rougier, el mediocampista Matías Galvaliz y el atacante Roberto Moreira regresaron para ponerse a tono con el Ciclón y comenzar la pretemporada de cara al próximo torneo.

Según reveló Rougier, además del tricampeonato, Motagua aspira a ser protagonista en la Concacaf. "Vamos a reencontrarnos, vamos a pelear dentro de la cancha, vamos a buscar ese sueño juntos", dijo.

Para el portero argentino los torneos internacionales son una cuenta pendiente para los Azules, por lo que, esta temporada todos vienen enfocados en sobresalir con el club.

Además de hablar de Motagua, Rougier se refirió a la posibilidad de ser nacionalizado hondureño. "Lo hablamos con la directiva de Motagua, el tiempo lo dirá todo (...) es un objetivo, es algo que me gustaría, no solo por el ámbito deportivo, sino por lo bien que me ha tratado la gente aquí en Honduras y creo que sería para mí un privilegio ser un hondureño más", cerró diciendo el guardameta.