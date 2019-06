"Nos beneficia porque es un buen jugador": Vargas sobre Mario Martínez

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Héctor Vargas, entrenador argentino del Marathón, ofreció una conferencia de prensa para hablar del fichaje de Mario Martínez por el club verdolaga, así como de otros temas referentes al equipo para el próximo Torneo Apertura 2019-2020. Antes de la presentación del exjugaror del Real España, el técnico esmeralda se refirió a su llegada.



"Me preguntaron si yo había pedido a Mario Martínez, yo dije siempre que desde que llegué aquí no había pedido a ningún futbolista. Siempre le ha interesado el club (a Mario) y por eso uno le abre las puertas. Él tenía las intenciones de venir a jugar, le gustó el rendimiento de estos años del Marathón, así como hizo Carlo Costly que prefirió venir al equipo", comenzó diciendo.



"Nos beneficia porque es un buen jugador, tiene una buena pegada, tiene un montón de condiciones que nosotros en este campeonato podemos sacar ventaja. La barrera va a estar un poco más libre, esa ventaja hay que sacarla y los buenos pateadores van a tener posibilidades", añadió.



El estratega esmeralda se mostró contento por la incorporación del zurdo, a quien considera un ganador de pierna educada y no lo ocultó. A su vez reconoció que Martínez es un ganador.



"Tenemos buena presencia física en la pelota parada, con el hecho de que se incorpore Mario (Martínez) da esa posibilidad y también es un jugador ganador. El hecho de haber logrado un campeonato hace que tengamos más facilidad de tener jugadores de esta categoría, por ahí la ida de algunos futbolistas del club era más por eso. A veces hay futbolistas que solamente quieren pasar el agua, llegan a instancia que sea bastante digna y no piensan en ganar campeonatos, entonces cuando más se acompaña uno de jugadores que han sido campeones, el camino se hace un poco más fácil", aseveró.



En las últimas horas se anunció que otro exaurinegro, Johnny Leverón, regresó al Marathón.



Vargas adelantó que espera tener definido el equipo en los últimos días del presente mes.



"Yo creo que antes de fin de mes tenemos que definir el equipo que vamos a tener en el torneo, sacamos a algunos futbolistas que ya tenían que tener otro aire y le apostamos a los que vienen. En el primer colectivo que hicimos me pareció interesante lo de Frelys López, lo de Azmahar Ariano y ahora se suma Mario Martínez. No buscamos cantidad, sino calidad y al precio que se adapte con el equipo", concluyó.