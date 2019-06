Vida inicia pretemporada de la mano del técnico uruguayo, Fernando Araujo

LA CEIBA, HONDURAS.- El Club Deportivo Vida finalmente inició sus trabajos de pretemporada este miércoles de cara al Torneo Apertura 2019 de la mano de su nuevo director técnico, el uruguayo Fernando Araujo.



Previo al arranque del entrenamiento, el técnico sudamericano fue presentado ante la plantilla y medios de comunicación en donde mostró su deseo de poner el proyecto en marcha, además del reto que le espera.



“Venimos con la ilusión de poder cambiar eso, y poder poner al Vida en los primeros lugares de la competición”, dijo en su presentación.



Y agregó: “Sé que en los últimos años ha estado complicado, sé que pasaron jugadores importantes, pero me gustan los desafíos, cuanto más difícil será mejor. Este desafío lo tengo como uno más, espero llegar a buen puerto a final del torneo”.



Sobre su forma de juego detalló que le gusta el fútbol posicional con control del balón. “Yo trabajo estructurado con mucho balón en la cancha. Trabajar con lo que juegas el fin de semana es importante. De ahí en adelante vas acelerando cosas que te van a permitir el armado del equipo”.



En su mayoría, quienes conformaron en primer día de trabajo en la sede del club cocotero de esta mañana, fueron jugadores jóvenes, además de aquellos de las reservas que buscan tener protagonismo en el primer equipo.



Ante ello destacaron las ausencias de Ricardo Canales, Javier Portillo, Erick Norales, Miguel Valerio, Marcelo Canales, quienes esperan por renovar su contrato. Además se suma también a Esdras Padilla.



En cuanto a fichajes, el timonel dijo que por ahora “la idea es ver a los jugadores que están hoy hasta el sábado, después de ahí conformar un plantel que desde el lunes inicie los entrenamientos pensando en el torneo y viendo lo que mi equipo pueda necesitar para no traer a jugadores por traer”.



Y que “siempre está esa posibilidad” de traer a algunos jugadores extranjeros, “pero primero ver quiénes, cuáles y en qué posición de las canchas”.



De cara al próximo torneo, el Vida no contará con Carlos Mejía (prestado a Real España) y Deveron García.