Señalan que "gemelo" iraní de Messi aprovechó su parecido para tener relaciones con 23 mujeres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Medios internaciones denunciaron que Reza Parastesh, un iraní con gran parecido al astro de Barcelona, Leo Messi, aprovechó sus rasgos similares al jugador argentino para tener relaciones con más de 23 mujeres.



Tras las acusaciones, el doble de Messi aseguró que son puros inventos y que le ha tocado huir por el acoso en muchas ocasiones.



"La noticia en los países musulmanes, como donde estoy, es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá. Pero fui severamente acosado, porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada", relató el 'Messi iraní' en una entrevista al portal Omasports.



Reza Parastesh ha pedido en sus redes sociales que no crean todo lo que se ha dicho sobre su persona y advirtió que tomará acciones legales.



"Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si de verdad le hubiera pasado algo a alguien, habría habido quejas que habrían llevado a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, ahora mismo estaría en la cárcel. No lo crean, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio", dijo el 'Messi iraní' en un video subido a su cuenta de Instagram.