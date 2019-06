Colombia llega a cuartos "con mucha confianza", dijo Cuéllar tras vencer a Paraguay

SALVADOR, BRASIL.- La selección de Colombia llega con "mucha confianza" a los cuartos de final de la Copa América, dijo el mediocampista Gustavo Cuéllar, autor del gol en la victoria 1-0 ante Paraguay este domingo en Salvador, con la que los cafeteros lograron puntaje perfecto.



"Creamos muchas situaciones de peligro, estamos por el camino que es, por el camino correcto, y llegamos a la siguiente fase con mucha confianza", dijo el capitán del Flamengo al término del encuentro.



Colombia finalizó líder del Grupo B con nueve puntos, producto de vencer 2-0 a Argentina, 1-0 a Catar y 1-0 a Paraguay.



Los cafeteros se consolidaron como favoritos tras derrotar a los guaraníes con su equipo suplente.



"Hicimos un buen partido, no es fácil no venir jugando y jugar un partido tan importante", aseguró. "Cuando se tiene muy buenos jugadores es muy fácil jugar".



Cuéllar anotó su primer gol con la camiseta tricolor, tras una recuperación de Falcao García y una asistencia de Santiago Arias.



El mediocampista remató fuerte y el disparo se coló entre las piernas de Junior 'Gatito' Fernández.



"El equipo lo hizo muy bien, se comportó muy bien en todos los sectores de la cancha y conseguimos un triunfo muy merecido", apuntó.



Para el extremo del Junior de Barranquilla, Luis Díaz, la victoria refuerza "las opciones de Colombia" para aspirar a la final y lamentó que el VAR haya intervenido para anular el gol que marcó, que pudo haber significado el 2-0.



"No me pareció que me haya pegado en la mano, pero en el VAR lo están viendo más cerca, con más repeticiones en la cámara. Tendré que revisar ahora para ver si fue o no, pero ya fue algo del juego. Ahora hay que corregir para seguir aportándole al equipo", dijo.



Colombia ahora esperará a su rival en cuartos, que saldrá del segundo clasificado del Grupo C, que lidera Chile con seis puntos y en el que Uruguay lo escolta con cuatro unidades.



Colombia y el rival por definir chocarán en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo el sábado 28 de junio.