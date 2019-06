Jamaica y El Salvador empatan a cero y se complican en Copa Oro

Con este empate, ambas selecciones quedan con cuatro puntos en el Grupo C. Foto AFP

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Las selecciones de fútbol de Jamaica y El Salvador empataron a cero en la noche del viernes en partido de la segunda jornada del Grupo C de Copa Oro, complicando su aspiración de pasar a la siguiente ronda del torneo.

En el cotejo, efectuado en el BBVA Compass Stadium de la ciudad estadounidense de Houston, ninguno de los equipos fue capaz de apostar por concretar un gol y llevarse una victoria que les diera tranquilidad en su esfuerzo por clasificar a cuartos de final del torneo de la Concacaf.

Con este empate, ambas selecciones quedan con cuatro puntos en el Grupo C, pero los jamaiquinos se ubican en primer lugar de esa llave por mejor diferencia de goles.

En el arranque del partido, los dos conjuntos dieron muestra de un fútbol inofensivo y sin mayor atractivo.

No obstante, Jamaica tuvo un mayor dominio de balón ante un El Salvador que no mostró concentración, perdiendo la pelota con pases erróneos y cometiendo faltas que el árbitro panameño John Pitti no pasó por alto.

Pese a ese mal planteamiento de juego de los cuscatlecos, los Reggae Boyz, guiados por el exseleccionado de Jamaica Theodore Whitmore, solo pudieron hacer unos cuantos disparos a la portería rival sin peligro de gol y así cerró la primera mitad de juego.

La etapa de complemento tuvo otros bríos, con las dos oncenas más ordenadas y mejor toque de balón.

El Salvador se fue más a la ofensiva, pero la defensa de Jamaica estuvo bien plantada y contrarrestó el ataque salvadoreño.

Pese a un mejor fútbol, ninguno de los cuadros pudo anotar y el partido terminó con el marcador en blanco.

La próxima jornada del Grupo C, el 25 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, será definitoria para salvadoreños y jamaiquinos en su aspiración por clasificar a cuartos de final de Copa Oro.

En esa fecha Jamaica se mide a Curazao, mientras El Salvador lo hará ante Honduras.