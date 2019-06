¿Sufrirá Brasil otra pesadilla ante Perú en la Copa América?

SAO PAULO, BRASIL.- Asediado tras dos insípidas presentaciones de Brasil en la Copa América, el técnico Tite apunta a varios cambios para enfrentar al mismo rival que decretó la eliminación prematura de la Canarinha en la última edición del torneo y el despido de su antecesor en el banquillo.



Brasil choca con Perú el sábado en Sao Paulo y necesita al menos cosechar el empate para asegurar su presencia en los cuartos de final del certamen del cual es anfitrión. Resulta difícil concebir que Brasil quede fuera a las primeras de cambio. Puede avanzar incluso con una derrota, pero una actuación redonda servirá para aplacar a la exigente afición brasileña y darle respiro a Tite.



El recuerdo de la Copa América Centenario estará rondando en la Arena Corinthians.



Brasil no sobrevivió la fase de grupos del torneo que se jugó en Estados Unidos hace tres años, algo que no le había ocurrido en la Copa América desde 1987. Perú fue el equipo que les dio la estocada final al ganarle 1-0 en Foxborough, el suburbio en las afueras de Boston.



“Fue un partido muy bonito y ojalá el del sábado termine como el de Estados Unidos", comentó el volante peruano Yoshimar Yotún, quien formó parte del once titular en la impactante victoria de la Blanquirroja. Yotún también recordó que se logró "con un gol medio polémico", por una mano del atacante Raúl Ruidíaz,



Dos días después, el entonces técnico Dunga fue despedido por segunda vez — la anterior tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial de 2010. Tite tomó las riendas casi que de inmediato y lideró al equipo a una arrolladora marcha para conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018.



Para evitar otra catástrofe, Tite metería cambios en el ataque, el punto vulnerable de la Canarinha.



Brasil se presentó al torneo sin Neymar por una lesión en el tobillo, y el resto de los atacantes no ha podido suplir la ausencia del astro.



David Neres, Richarlison y Roberto Firmino, los integrantes del tridente titular en los primeros dos partidos, se han ido sin anotar. En la victoria 3-0 ante Bolivia hace una semana, los tantos brasileños fueron por cuenta de un doblete de Philippe Coutinho y otro del suplente Everton. El segundo duelo acabó en un 0-0 ante Venezuela el martes.



“Nos fuimos contundentes en el ataque”, reconoció Tite tras el partido contra Venezuela. “Necesitamos tener más precisión arriba y que nuestra superioridad se plasme en goles”.



Tite, quien el jueves completó tres años como técnico de Brasil, dijo que siempre ha lamentado haberse demorado en hacerle cambios al equipo que el último Mundial capituló en cuartos ante Bélgica. Afirma que no repetirá el mismo error.



El técnico se guardó la alineación para el sábado, pero intimó que no mantendrá el mismo equipo.



“Tenemos jugadores con diferentes características”, dijo Tite el viernes. “Cada uno puede aportarle al equipo de diversas maneras dependiendo del partido”.



Brasil ha sido silbado en sus dos partidos hasta ahora, y el reproche apuntó directamente a Tite cuando decidió sacar al volante de marca Casemiro por Fernandinho, un mediocampista con la mismas características, frente a los venezolanos y con el equipo sufriendo para generar ocasiones.



Los torcedores quieren ver a Everton, de buen desempeño tras salir de la banca en ambos partidos. Todo indica que estará entre los titulares ante Perú. Rapidísimo atacante de 23 años que milita con Gremio, Everton supo abrir espacios y Brasil pudo acercarse al arco rival con peligro.



Otro que podría recibir pista el sábado sería Gabriel Jesús, quien también salió de la banca en los últimos dos encuentros. El atacante del Manchester City no fue tan incisivo como Everton, pero ayudó a que el peso ofensivo creciera. Llegó a clavar el balón en la red ante Venezuela, pero el gol fue anulado por el videoarbitraje.



David Neres no ha desentonado moviéndose en el puesto habitual de Neymar, pero la opinión generalizada es que Coutinho era quien tenía que haber ocupado el protagonismo dejado vacante por el astro del Paris Saint-Germain. A Coutinho también le anularon un gol mediante el VAR ante Venezuela. Pese a sus goles ante Bolivia, sus prestaciones no han estado a la altura de las expectativas.



“Neymar es de los mejores jugadores del mundo. Si bien son ausencias que no se reemplazan, Brasil tiene un gran potencial en todos sus jugadores para mantener la producción”, sostuvo el técnico argentino de Perú, Ricardo Gareca.



Brasil y Perú llegan empatados al tope del Grupo A con dos puntos, uno más que el tercero Venezuela. Bolivia está en cero. Venezolanos y bolivianos se medirán simultáneamente en Belo Horizonte.



Perú tiene en duda al defensor Carlos Zambrano, quien no se entrenó el jueves tras sufrir un golpe en la victoria 3-1 ante Bolivia.



Dos de las figuras del plantel peruano destacan en el fútbol brasileño, el volante Christian Cueva (Santos) y el goleador histórico Paolo Guerrero (Internacional).



“Iremos a jugarle de igual a igual a Brasil”, dijo Guerrero.