Azmahar Ariano: "Tengo la espinita de ser campeón en Centroamérica"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El nuevo defensor del Marathón, Azmahar Ariano, tuvo palabras en sus primeros entrenamientos en las que se refirió a sus expectativas en el equipo.



"Antes que todo le doy las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Es un reto grande en un club grande, la persona que me trajo aquí me habló mucho del club, los busqué en internet y he leído mucho que es un equipo grande. Vengo con altas expectativas, con sueños y ganas de quedar campeón."



El zaguero contó un poco se su recorrido en el fútbol desde sus inicios. "Mi trayectoria la he hecho en Panamá en equipos como Árabe Unido y Tauro. Estuve en año en Hungría, estuve en la Primera de Colombia con Patriotas y el último torneo lo jugué en Panamá."



Azmahar reconoció que tuvo otras oportunidades de acudir a otros equipos pero prefirió la opción esmeralda. "Habían salido otras ofertas con equipos de Guatemala que iban a jugar la Concacaf League y tenía una opción en Costa Rica pero pesó mucho acá porque era un club grande, un club que pelea títulos y eso es lo que queremos."



También comentó que se empapó de conocimiento sobre el balompié hondureño para saber a qué se enfrentaría. "Antes de venir pregunté y me puse a ver las finales de los torneos pasados. Es un fútbol fuerte, rápido y de mucha técnica. Gracias a Dios contamos con esas características."



En temporadas anteriores tuvo la oportunidad de disputar una semifinal de la Concacaf League con el Árabe Unido y aseguró que aún guarda esa deuda pendiente.



"Le comenté al gerente deportivo que tengo la espinita de ser campeón en Centroamérica, ya tengo experiencia en el torneo y qué mejor que en un equipo grande."



Además expresó cómo se enteró de lo que es el fútbol nacional. "Tengo conocidos aquí, me enfrenté muchas a veces a Yustin Arboleda en Panamá y me dio muy buenas referencias del fútbol aquí y de cómo se juega, igual conozco al exseleccionado Carlo Costly que lo he visto mucho jugar."



Por último, Azmahar Ariano argumentó las pretensiones que tiene al venir a Marathón. "Soy un futbolista rápido, fuerte por arriba. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de la Selección, vine aquí a levantar más mi nivel para llegar a la Selección nuevamente."