Sarri quiere contar con Higuaín en la nueva etapa de la Juventus

TURIN, ITALIA.- El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, afirmó este jueves que le gustaría contar este curso con el argentino Gonzalo Higuaín, jugador que estuvo cedido por el equipo turinés en los últimos meses en el Chelsea, donde estaba precisamente a las órdenes del nuevo técnico bianconero.



"No he hablado con Gonzalo desde las celebraciones del título, tras la final de la Europa League (con el Chelsea)", afirmó Sarri en su presentación como sustituto de Massimiliano Allegri en el banquillo de la Vecchia Signora.



"Es un jugador de la Juventus. Tendremos la oportunidad de hablar a su vuelta de las vacaciones", afirmó Sarri sobre el goleador argentino, cuya media temporada en Londres no se saldó con gran éxito.



"Me gusta el Pipita, ya lo sabéis, pero todo dependerá de él", afirmó Sarri, que ya había tenido la oportunidad de entrenar a Higuaín cuando ambos estaban en el Nápoles. "Si es capaz de reaccionar, puede todavía jugar tres o cuatro temporadas al más alto nivel", valoró.



Por otra parte, el director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, afirmó en el mismo acto que su club está interesado en dos internacionales franceses, Adrien Rabiot (París Saint-Germain) y Paul Pogba (Manchester United).



"Pogba y Rabiot son dos buenos jugadores", afirmó Paratici.



"Pogba ha sido de los nuestros durante varios años, se dio a conocer aquí y nos gusta, pero es un jugador del Manchester United", señaló el directivo de la 'Juve'.



"Rabiot es un jugador excelente, varios clubes quieren hacerse con sus servicios. Estamos en esa carrera, no solamente por él, también en la de otros jugadores", apuntó.