Argentina busca resurgir ante Paraguay en la Copa América

BELO HORIZONTE, BRASIL.- Argentina vuelve a la carga este miércoles en la Copa América de Brasil-2019, esperando encontrar al Lionel Messi del Barcelona en lugar de la deprimida versión albiceleste, un día después de que Brasil se estrellara con Venezuela.



Vía VAR, goles marcados por Gabriel Jesús, a los 60 minutos, y Philippe Coutinho, a los 86, fueron anulados la noche del martes en la Arena Fonte Nova de Salvador, y Brasil debió conformarse con un empate 0-0 ante Venezuela en el Grupo A pese a asediar a su rival de principio a fin.



A primera hora, en compromiso correspondiente a esa misma llave, Perú venció 3-1 a Bolivia con anotaciones de Paolo Guerrero (45), Jefferson Farfán (55) y Edison Flores (90+6). Había comenzado en desventaja por un tanto de penal de Marcelo Martins (28).



Ahora, sin margen de error, llega el momento de Argentina en el Grupo B, en el cual Colombia buscará ante el invitado Catar cerrar su clasificación a cuartos de final este mismo miércoles.



Después del decepcionante estreno con derrota 2-0 ante Colombia, el pasado sábado, la Albiceleste se enfrenta al Paraguay del Eduardo Toto Berizzo con la necesidad urgente de ganar para enderezar el rumbo.



Messi, en el estadio Mineirao, probablemente tendrá nuevos socios para buscar ser el imparable '10' del Barça, club con el cual ha recopilado una rica colección de trofeos. Argentina, en contraste, no gana un gran título desde la Copa América de Ecuador-1993.



Ya el astro blaugrana lanzó una consigna: "Solo debemos pensar en ganar".



El seleccionador Lionel Scaloni aceptó que evalúa "cambios" para la segunda presentación de los suyos en el Grupo B y, aunque no confirmó nombres, Sergio Agüero y Ángel Di María estarían entre los futbolistas sacrificados.



Durante el entrenamiento matutino del martes en el complejo Cidade do Galo, el entrenador de 41 años probó una formación con cuatro novedades: Milton Casco, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.



La sacudida incluye un cambio posicional de Giovani Lo Celso, ubicándolo en el círculo central, lo que podría potenciar su conexión con Messi y su influencia. "La idea posiblemente sea ubicar a Gio en otra posición, donde se siente él más cómodo", comentó Scaloni.



Berizzo, el estratega argentino de Paraguay, prometió ser "fiel" a su idea de tener el balón para poner en dificultades a Messi y compañía.



Colombia domina el Grupo A con tres puntos, seguida por Paraguay y Catar con uno cada una después de empatar 2-2 entre sí. Cierra Argentina sin unidades.



- Cerrojo y VAR contra el anfitrión -

Brasil había dominado 3-0 a Bolivia en el partido inaugural de la Copa América, con doblete de Coutinho, tardando 50 minutos en abrir el marcador ante la impaciencia del público en el Morumbi de Sao Paulo.



No pudo esta vez con el candado vinotinto. "Encontramos un equipo muy cerrado", dijo el central Thiago Silva, reconociendo sin embargo que a los pentacampeones mundiales les faltó "un poco más de paciencia en el último pase".



El VAR fue protagonista para impedir un triunfo que hubiese significado el pase del equipo de Tite.



Nuevamente, como ha venido sucediendo en el torneo, la aplicación del videoarbitraje condujo a largas paralizaciones; sin embargo, el tiempo terminó recuperándose con nueve minutos añadidos.



Coutinho no quiso escudarse en el videoarbitraje para explicar el tropiezo brasileño. "El VAR está para dar justicia (...), debemos tener tranquilidad, mantener el foco", apuntó.



"Bienvenido el VAR, que viva el VAR (...). Nos hemos visto beneficiados, pero cuidado, no es que nos hayan regalado nada, se hizo justicia", celebró el seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel.



- Guerrero suma y sigue -

Brasil y Perú lideran el Grupo A con cuatro puntos por cabeza, mientras que Venezuela tiene dos y Bolivia no ha podido iniciar su cuenta.



El gol que rubricó en el triunfo de Perú ante Bolivia sigue acrecentando la leyenda de Paolo Guerrero en la Copa América.



El Depredador alcanzó a Eduardo Vargas como máximo anotador en activo en la cita continental, con 12 dianas cada uno. "Sabía que iba a llegar" el gol, festejó el atacante peruano luego del encuentro en Rio de Janeiro.



Vargas hizo par de tantos el lunes en el triunfo 4-0 de Chile ante Japón en el Grupo C, que encabeza junto a Uruguay, ganador con idéntico tanteador ante Ecuador.



Los goleadores históricos de la Copa América son el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho, los dos con 17.



Guerrero, además, alcanzó la cifra de cinco ediciones de Copa América con al menos un gol. Zizinho tiene la marca absoluta, con seis.