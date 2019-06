Brasileño Rodrygo Goes, el nuevo fichaje de 18 años del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El joven brasileño Rodrygo Goes aseguró este martes en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, que está "preparado para jugar" en el equipo blanco y que espera "dar muchas alegrías" a los aficionados blancos.



"Creo que estoy preparado, para llegar hasta aquí hay que estar preparado", afirmó Rodrygo en su presentación como nuevo jugador 'merengue' en el estadio Santiago Bernabéu.



El joven delantero, de 18 años, se mostró confiado en lo que podrá rendir en el Real Madrid.



"Soy muy joven, tengo un futuro enorme por delante. Tengo que tener paciencia y las cosas van a salir de forma natural", afirmó Rodrygo, que admite la presión que tendrá.





Durante la presentación en el estadio Santiago Bernabéu.











"La presión la dan todos los clubes de fútbol, aquí es mucho mayor porque es el mejor club del mundo", aseguró Rodrygo en rueda de prensa.



- Dar alegrías -

El joven delantero ha fichado con el primer equipo pero no tiene ningún problema en jugar con el filial del Real Madrid si se da el caso.



"Sé que voy a tener mucha competencia", afirmó, antes de añadir que "voy a estar a disposición del club para jugar en el primer equipo o en el Castilla".



"Espero dar muchas alegrías", había afirmado poco antes el joven atacante, en una breve intervención en castellano en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, antes de vestirse de blanco para dar sus primeros pasos sobre el césped.



Ante las decenas de personas que se dieron cita para ver al nuevo fichaje blanco, Rodrygo posó con una camiseta todavía sin dorsal y dio unos toques al balón.



Rodrygo "ha soñado con este momento desde que empezó a crecer con un balón", dijo el presidente blanco, Florentino Pérez, quien enmarcó el fichaje del brasileño en una estrategia de "búsqueda del talento emergente para incorporar a jóvenes con un presente y un futuro extraordinario".



El joven brasileño llega al Real Madrid un año después de que se anunciara su fichaje procedente del Santos en junio de 2018, aunque entonces ambos clubes acordaron que siguiera un año más jugando el club brasileño.



El fichaje se cerró entonces en torno a los 45 millones de euros, según la prensa española.



El atacante brasileño, que con 17 años fue el delantero más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores, llega al equipo blanco tras haber disputado 49 partidos con el Santos desde su debut con el primer equipo en noviembre de 2017.



- Admirador de Robinho y Neymar -

Rodrygo llega con las ganas de crear la misma ilusión que despertó la pasada temporada su compatriota y compañero Vinicius, que se metió a la hinchada merengue en el bolsillo.



Rodrygo afirmó que ya ha hablado con Vinicius, contra quien jugó en categorías inferiores en Brasil, y se definió como jugador.



"Soy un delantero rápido y me gusta hacer muchos goles, muchos regates. Muchos jugadores brasileños tienen estas características como Robinho, Neymar, me identifico un poco con ellos al jugar", explicó Rodrygo.



"Creo que marco muchos goles, pero no estoy diciendo que vaya a poder hacerlo, es mi primera temporada y soy muy joven, aún tengo que evolucionar", añadió el nuevo fichaje blanco.



Rodrygo, que afirmó no haber dudado nunca en venir al Real Madrid, considera que la Liga española también se adapta a sus características.



En Brasil, "es un fútbol rápido, en otros lugares es más físico, más de contacto, el fútbol brasileño es más técnico, igual que aquí. Se adapta a mi estilo de jugar y creo que lo tengo todo para jugar", concluyó.