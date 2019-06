Nicaragua explusa a tres jugadores por indisciplina en Copa Oro

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- La dirigencia del fútbol nicaragüense expulsó este lunes a tres jugadores de su selección, antes de viajar a Estados Unidos para disputar las próximas fechas de la Copa Oro.



La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) anunció en su cuenta de Twitter que los volantes Carlos Chavarría y Marlon López y el defensa Carlos Montenegro fueron separados "por faltas graves a la disciplina".



"Fenifut en consenso con el director técnico de la selección nacional, Henry Duarte, ha decidido expulsar del equipo a tres jugadores", señaló la entidad. Por ello, dijo, "Nicaragua competirá, a partir de ahora, con 20 jugadores en Copa Oro", sin dar mayores detalles.



Duarte declaró a medios costarricenses que recibió un video en el que aparecen los jugadores en un ambiente de celebración a altas horas de la noche del domingo, después de que Nicaragua cayera 4-0 ante Costa Rica en San José, en su debut en la Copa Oro.



"Fue una situación un poco desagradable y yo no estaba dispuesto a dejarlo pasar por alto", declaró Duarte. "Fue un asunto que ocurrió en una habitación, la seguridad me llamó y fui a ver un video que tenían", agregó.



Los hechos que motivaron la expulsión ocurrieron en el hotel de concentración de Nicaragua en San José, pero no se han divulgado detalles de lo ocurrido.



Duarte sostuvo que ninguno de los jugadores expulsados volverá a la selección nicaragüense mientras él sea el entrenador.



Los tres jugadores actuaron en el partido del domingo contra Costa Rica, y el defensa Montenegro fue el capitán del equipo.



Nicaragua y Costa Rica integran el Grupo B de la Copa Oro, junto a Haití y Bermudas.



El grupo tendrá actividad el próximo jueves en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, cuando Nicaragua se mida a Haití y Costa Rica a Bermudas