Matías Vecino se pierde el resto de la Copa América con Uruguay por lesión

BELO HORIZONTE, BRASIL.- El mediocampista Matías Vecino se perderá el resto de la Copa América de Brasil-2019 por una lesión muscular en la cara posterior del muslo derecho, sufrida en la victoria 4-0 de Uruguay ante Ecuador en el debut, anunció este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



"Los estudios imagenológicos constataron (una) lesión muscular de su bíceps crural, que lo inhabilita para la participación en el resto del torneo", señaló la AUF en un comunicado.



Vecino, del Inter de Milán, faltó a la sesión de entrenamientos dirigida este lunes por el seleccionador celeste, Óscar Washington Tabárez, con miras a la próxima presentación del equipo, el jueves ante Japón.



Mientras sus compañeros reanudaban los trabajos en el complejo Cidade do Galo, sede central del Atlético Mineiro, el centrocampista de 27 años era trasladado a un centro de salud para someterse a exámenes y determinar el alcance de su dolencia.



"El caso de Matías me tiene preocupado", declaró Tabárez en la rueda de prensa posterior al triunfo dominical en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



Vecino se vio obligado a abandonar el campo en ese primer compromiso, sustituido por Federico Valverde, en el minuto 81. El entrenador aseguró que su idea, hasta la lesión, era dar unos minutos de descanso al goleador Luis Suárez.



Ya confirmada su baja para los próximos encuentros ante Japón y Chile, Lucas Torreira y el propio Valderde se perfilan como opciones para entrar en el once inicial de los charrúas.