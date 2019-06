Diego Maradona no se mide y arremete contra Argentina tras derrota: "La camiseta la sentís"

BELO HORIZONTE, BRASIL.- Diego Maradona no tuvo contemplaciones con Argentina tras la caída ante Colombia en su presentación en la Copa América.



"Vos te das cuenta que nos puede ganar Tonga a nosotros”, comentó el legendario exfutbolista en un audio enviado a un periodista del canal TyC Sports de Buenos Aires y reproducido el lunes por la misma señal.



El capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986 sostuvo que “hay un prestigio que lo construimos a patadas, a trompadas. Que se acuerden cuando salimos todos de Perú, que nos rompieron los micros... ¿Qué quedó de todo eso?". El comentario alude a la derrota que sufrió Argentina en 1985 ante Perú en Lima por las eliminatorias sudamericanas, partido que se recuerda por la feroz marca de Luis Reyna sobre el entonces astro mundial.



Argentina perdió 2-0 ante Colombia en su presentación en la Copa América de Brasil. No perdía en el arranque del torneo desde hacía 40 años y nunca había recibido dos goles.



El Diez ha cuestionado duramente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por darle el mando de la Albiceleste a Lionel Scaloni, sin experiencia previa en ningún equipo. Pero también les dedicó un insulto a los jugadores, entre ellos el capitán Lionel Messi.



"¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la c... de tu madre (término soez)", cerró Maradona, también extécnico de la selección entre 2008 y 2010.



Argentina jugará el miércoles un partido decisivo ante Paraguay por el Grupo C en Belo Horizonte.