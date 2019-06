Messi pide levantar la cabeza tras derrota ante Colombia

SALVADOR, BRASIL.- Después de la peor derrota en un debut de Copa América, el capitán Lionel Messi levantó la cabeza y pidió a sus compañeros dar vuelta pronto la página.



“No es la mejor manera de empezar, pero si nos quedamos con eso y no nos levantamos y nos lamentamos no vamos a llegar bien a Paraguay”, dijo Messi tras la caída de Argentina por 2-0 ante Colombia el sábado en el debut del certamen continental.



Hacía 40 años que la Albiceleste no arrancaba con el pie izquierdo en el certamen continental. Pero nunca en su historia le habían convertido dos goles. Además, se puso fin a una racha de 12 años sin derrotas ante Colombia.



“Este grupo está preparado para este desafío y va a tratar de sacarlo adelante”, sostuvo el astro del Barcelona, que con 31 años es uno de los más veteranos de Argentina. “Es muy fuerte y unido. Va a salir”, apuntó con optimismo.



El equipo conducido por Lionel Scaloni jugará su segundo partido del Grupo B ante Paraguay el miércoles en Belo Horizonte con la obligación de lograr un triunfo que no complique su futuro en el certamen.



Al igual que el equipo, Messi tuvo un primer tiempo intrascendente. En el complemento se pareció bastante a su mejor versión, pero llegó el gol de Roger Martínez y el partido se hizo irremontable luego del segundo festejo de Duvan Zapata.



“Hicimos un primer tiempo donde les dimos la iniciativa a ellos. Quedamos muy lejos de área de ellos”, analizó el mejor jugador argentino. “En el segundo tiempos salimos a presionar arriba, tuvimos la pelota pero vino el gol de ellos”.



Hace un año, Messi debía dar explicaciones por su penal errado en el empate ante la novata Islandia en el debut del Mundial de Rusia. Aquel día su semblante era adusto, mirada al piso y voz apenas audible al enfrentar a los periodistas. Ahora con la responsabilidad de liderar a un grupo de jóvenes con pocos partidos intentó trasmitir optimismo.



“Hay que sacar cosas positivas, levantar la cabeza y seguir. Esto recién empieza y queda mucho”, concluyó.