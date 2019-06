Eden Hazard, nuevo fichaje del Real Madrid: "No soy un galáctico aún, pero espero serlo",

MADRID, ESPAÑA.- El delantero internacional belga Eden Hazard aseguró este jueves que "no soy un galáctico aún", pero espera serlo, en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid ante miles de aficionados blancos.



"No soy un galáctico, aún no, pero espero serlo algún día", dijo Hazard, recordando que "todo lo que hice antes no cuenta, empiezo desde cero y me toca probar que puedo jugar al fútbol y dar trofeos a mi equipo".



"No me considero un galáctico, pero sí un buen jugador", aseguró el jugador belga, que se mostró feliz de cumplir "un sueño que tengo desde pequeño".



"Sólo tengo ganas de empezar, en un mes, a jugar al fútbol con esta nueva camiseta y ganar muchos trofeos", había asegurado poco antes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, al que acudieron en torno a 50.000 aficionados para recibir a su nuevo ídolo.





Hazard igualó la presentación deúltimo galáctico fichado en 2014, que reunió en torno a 45.000 personas en su presentación, aunque se quedó lejos de los entre 75.000 y 85.000 aficionados reunidos poren 2009."Estás donde tenías que estar, hoy se cumple tu sueño", dijo, por su parte, el presidente del Real Madrid, al presentar al jugador, que firmó este jueves por las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024."En mi carrera siempre he ido paso a paso, y ahora creo que era el buen momento para dar otro y jugar en el mejor club del mundo me va a ayudar a progresar", dijo el internacional belga.Hazard era una de las pretensiones fundamentales para la reconstrucción del Real Madrid tanto de Pérez como del técnico, quien también pesó en la decisión del jugador de venir delal Real Madrid."Todo el mundo sabe que Zidane era mi ídolo de pequeño y el hecho de que sea el entrenador ha contado", afirmó Hazard, el jugador que salió al césped del Bernabéu con una camiseta todavía sin número."Bromeando, le pedí a Modric el '10', pero me dijo que 'no' así que tendré que coger otro número, pero de todos modos, el número no es importante para mí, lo importante es jugar para el escudo".insistió en todo momento en poner por delante el colectivo, incluso a la hora de ser preguntado por la posibilidad de que ahora en elpuedan crecer sus opciones de conseguirlo."Es verdad que en los últimos diez años hay muchos Balones de Oro que ha recaído en el Real Madrid, pero no estoy enfocado en el, miro al colectivo, en ayudar a ganar al equipo y luego, si la cosa va bien y puedo ganarlo, pues bien", afirmó el que puede haber sido el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.No han trascendido las cifras de la operación, pero según la prensa, podría rondar los 145 millones de euros entre fijo y variables, con lo que superaría los traspasos de Gareth Bale oEl nuevo delantero blanco llega dispuesto a no esconderse y a demostrar las razones que han llevado a su fichaje."Siempre dije que sobre el terreno era un líder, y aquí será lo mismo, voy a tomar responsabilidades en el terreno de juego y a intentar ayudar a ganar partidos", dijo."He venido para dar lo mejor de mi mismo y espero que los aficionados estén contentos con lo que voy a hacer", sentencióCuarto fichaje del año del Real Madrid, tras los del joven delantero brasileño Rodrygo, el defensa Eder Militao y el delantero serbio Luka Jovic, Hazard es, no obstante, el primer gran 'galáctico', pero tal vez no el último ya que, mientras esperaban por él, los aficionados blancos gritaron en el estadio: ¡Queremos a