Selección de Honduras prepara su debut contra Jamaica en Copa Oro

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Era el primer contacto con la pelota después de la paliza recibida en Brasil. Liderada por el entrenador Fabián Coito y tras el descanso del martes, la Selección Nacional se metió al Estadio Olímpico de San Pedro Sula para realizar el primer entrenamiento de cara al estreno en la Copa Oro ante Jamaica.



“Cuando se vive (una goleada) en carne propia y cuando se sufre de esa manera es mucho más fuerte que un mensaje o lo que se pueda decir”, dijo Coito.



Tanto el entrenador como los jugadores trataron de quitarse el chip del 7-0 y centrarse en el duelo contra los Reggae Boyz. “Tenemos que sacar conclusiones no solo del aspecto futbolístico y del rival al que enfrentamos, sino también de lo que genera el partido que jugamos y qué genera un resultado adverso”, disparó Coito, que entrenó ayer por la tarde en suelo sampedrano.



Desde ayer el entrenador uruguayo comenzó a trabajar en la táctica que implementará el lunes en Kingston. “Contra Paraguay hicimos un buen partido, estuvimos bien parados y eso es lo que quiere el profe; lo que pasó ante Brasil es algo duro para nosotros, pero ya le dimos vuelta a la página”, dijo Alberth Elis en conferencia de prensa antes de comenzar la práctica.



En voz de Elis y de Denil Maldonado (designados para atender a los medios), hasta ayer todavía no tenían información de los tres rivales que enfrentará la H en el grupo C: Jamaica, Curacao y El Salvador.



“La goleada fue dura para todos, pero esto es fútbol y le puede pasar a cualquiera. Pienso que vamos a hacer una buena Copa Oro, todos estamos comprometidos con nuestro país y con nuestra selección; estamos comprometidos en que vamos a hacer historia en esta Copa Oro”. El estreno “será un duro partido, Jamaica está en su casa, tiene grandes jugadores y conozco a varios de sus futbolistas jamaiquinos, pero confiamos en lo que tenemos”



Después de que en la última Copa Oro de 2017 Honduras no pudiera anotar en cuatro juegos, esta vez llega con la obligación de lavar aquella pésima imagen que dejó con Jorge Luis Pinto al mando.



“La última Copa Oro fue un desastre para nosotros los atacantes, no pudimos meter ni un gol, pero no lo hemos olvidado y esta vaaser diferente. Hay que reconocer que nos ha costado un poco el gol, no hemos podido hacerlos en los últimos partidos; esperamos que los goles lleguen”, apuntó Elis