¿Quién será el nuevo rey de la Copa América?

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Sin la estela de Neymar en Brasil, Lionel Messi no tiene a la vista un competidor que le robe el papel protagónico en la Copa América.



Más que los méritos propios, que los tiene, el astro argentino es la figura que mejor llega al inicio del certamen continental en comparación con otros futbolistas de renombre que entre lesiones, escándalos o bajos rendimientos no parece que puedan hacerle sombra.



Con 31 años, Messi se ha tomado con calma este nuevo desafío con la Albiceleste. Cuando parecía que su ciclo estaba cumplido después del frustrante Mundial de Rusia, el capitán redobló la apuesta y le avisó a sus detractores que seguirá intentando hasta ganar el título con su país que se le niega desde que debutó con la mayor en 2006.

Pero ahora tiene un nuevo rol. De jugador sobreprotegido, Messi se convirtió en referente de un grupo con mayoría de jugadores que tendrán su debut en un torneo oficial con la selección.



“Messi es líder por lo que transmite. Es admirable como maneja el día a día. Es seguirlo en esa línea de humildad y trabajo”, destacó el defensor Germán Pezzella. “Es cercano, uno más”.



“Sabemos que tenemos al mejor del mundo, vamos a intentar ayudarlo y que se sienta cómodo”, agregó el volante Rodrigo De Paul.



No tanto por presente, sino por lo que irradia, Neymar buscaba disputarle la primera plana a Messi. Pero una serie de acontecimientos desafortunados lo dejaron fuera de carrera.



El goleador del París Saint-Germain sufrió un esguince en el tobillo derecho de gravedad durante un amistoso de preparación, en medio de una investigación de la policía por una denuncia de violación.



A fines del mes pasado, una mujer denunció ante la policía de Sao Paulo que Neymar la violó el 15 de mayo en un hotel de París. El jugador proclamó su inocencia con un video de siete minutos en Instagram que contenía imágenes íntimas de su presunta víctima, lo cual está penado por ley en Brasil.



Tampoco llega a pleno el artillero uruguayo Luis Suárez, compañero de Messi en el Barcelona. Se sometió a una artroscopía en la rodilla derecha que le costó el último mes de la temporada con el club catalán.



El “Pistolero” Suárez se reencontró con la red merced a un tiro libre durante un amistoso contra Panamá la semana pasada. Fue una buena señal con miras al debut contra Ecuador el 16 de junio en Belo Horizonte.



En Colombia, James Rodríguez no ha podido exorcizarse de las endemoniadas dolencias musculares que lo condicionaron en el último año. El mediapunta, que deslumbró en el Mundial Brasil 2014, acaba de desvincularse del Bayern Múnich para volver al Real Madrid, dueño de su pase, aunque lo más probable es que sea parte de una negociación por otro jugador.



Su compañero Radamel Falcao, el goleador histórico del seleccionado con 39 dianas, tampoco pudo resaltar en una temporada en la que su club, el Mónaco, sufrió para evitar el descenso a la segunda división de Francia.



Alexis Sánchez, el otrora “Niño Maravilla” del Chile campeón continental en 2015 y 2016 contra la Argentina de Messi, viene de una paupérrima temporada con el Manchester United, con apenas un tanto en la Liga Premier y otro en la Copa de la FA. Para cerrar su peor curso en una década, el delantero se lesionó el tobillo derecho.



“Viene de un semestre tortuoso, difícil para él”, señaló el técnico de Chile Reinaldo Rueda al advertir que tendrán que dosificarle durante el torneo.



No sería justo ignorar a Sergio Agüero, figura del Manchester City, que después de tantos años a la sombra de Gonzalo Higuaín en el ataque de Argentina saldrá como titular ante Colombia el próximo sábado. Compinches con Messi fuera de la cancha, la dupla todavía no afinó la sintonía futbolística.



Paolo Guerrero, el capitán y goleador histórico de Perú, ha marcado ocho goles desde su retorno a las canchas en abril con el Internacional de Porto Alegre, tras cumplirse su suspensión por un caso de dopaje.



Con sus 35 años, el torneo continental se presta como un escenario ideal para reivindicarse tras el escándalo por un positivo por cocaína en un partido en la recta final de las pasadas eliminatorias mundialistas, algo que siempre negó al aducir que el resultado adverso se debió a haber ingerido un té contaminado



El “Depredador”, autor de 37 goles con la camiseta nacional, tiene antecedentes que lo avalan: máximo anotador de la Copa América en 2011 y 2015.



Otros veteranos que desafían el paso del tiempo son el paraguayo Oscar “Tacuara” Cardozo, de 36 años, y el ecuatoriano Antonio Valencia, de 33 años, de los cuales más de diez los pasó en el Manchester United.



¿Posibles revelaciones?

Duván Zapata es la pimienta que el portugués Carlos Queiroz busca para la ofensiva de Colombia. Llega con el respaldo de los 23 goles que aportó para que Atalanta de Italia se clasificara por primera vez a la Liga de Campeones.



O el venezolano Josef Martínez, proclamado en la pasada temporada como el Jugador Más Valioso de la MLS tras batir el récord goleador en la temporada con 31 tantos.



El volante Philippe Coutinho y el delantero Gabriel Jesús quieren ponerse al hombro al “scratch” pese a que el primero desafinó en el Barcelona y el otro fue relegado al banquillo del Manchester City en la última temporada.

