Corea del Sur pone fin al sueño de Ecuador en el Mundial Sub-20

VARSOVIA, POLONIA.- El campeón juvenil de Sudamérica no extenderá su reinado a nivel planetario. Ecuador Sub-20 cayó este martes 1-0 ante Corea del Sur en semifinales del Mundial de la categoría de Polonia, poniendo así fin a la mejor actuación de su historia en esta competición.



El único gol de partido fue obra de Jun Choi, que remató libre de marca desde un costado del área, enviando el balón al palo largo de Moisés Araña Ramírez (39). El combinado asiático se jugará el título el sábado ante Ucrania, mientras que la Mini-TrI disputará el tercer puesto ante Italia un día antes.



El equipo dirigido por el argentino Jorge Célico gozó de una clara ocasión con un disparo de volea con la zurda de su '9', Leonardo Campana, que pegó en el travesaño (38). El delantero del Barcelona del Guayaquil no ha visto puerta en los seis partidos que ha disputado en el Mundial.



Pero un minuto después el jugador del Valencia español Lee Kangin sacó por sorpresa una falta que tomó desprevenida a la defensa tricolor, y Jun Choi, con la diestra, no perdonó el regalo.



- Dolidos y orgullosos -

Los surcoreanos enviaron una segunda vez el balón al fondo de las redes, por medio de Wonsang Um, pero la jugada fue anulada por fuera de juego (86). También Ecuador vio cómo le era anulado un gol por fuera de juego ya en el tiempo añadido al rematar Jackson Porozo en posición adelantada.



Incluso Campana tuvo el empate en los estertores del partido, pero su remate picado de cabeza lo envió a córner el arquero Lee Gwangyeon.



Ecuador sufrió así su segundo partido en Polonia sin anotar gol, lo que le costó su segunda y definitiva derrota.



"En el segundo tiempo creo que tuvimos un poco más de llegada, estoy dolido pero orgulloso de los futbolistas que he dirigido en este Mundial", acertó a pronunciar Célico al final del partido, embargado por los sentimientos encontrados.



"Los jugadores están liquidados pero no le deben nada a nadie, ahora a por el tercer puesto", añadió el técnico argentino.



Pase lo que pase en el duelo en Gdynia por el tercer puesto ante los italianos, ante los que perdieron 1-0 en la fase de grupos, Ecuador se despedirá el Mundial polaco con el mejor resultado de su historia, después de que su techo previo fuesen los octavos de final.



- Ucrania, la sorpresa -

Horas antes, Ucrania derrotó por el mismo resultado a su similar de Italia en Gdynia, sellando así su billete a la final del Mundial.



En un partido entre dos equipos que no conocían la derrota desde el inicio del Mundial, Ucrania, cuya mejor actuación previa en un Mundial Sub-20 fueron los octavos de final, abrió la muralla italiana con un gol de Serhii Buletsa (65), su tercer gol en Polonia.



El talentoso volante del Dinamo de Kiev remató de primeras con la diestra desde el corazón del área un centro desde la derecha.



Ese fue también el tercer gol recibido por la vigente subcampeona de Europa de la categoría en sus seis partidos disputados en el torneo.



El conjunto de Paolo Nicolato lo intentó hasta el final, pero el gol de Gianluca Scamacca en el minuto 90+2 fue anulado por el VAR por una falta previa.



Ucrania disputó los últimos once minutos con un jugador menos por la expulsión del central Denys Popov.



La final tendrá lugar en el estadio de Lodz el sábado 15 de junio entre Ucrania y los Guerreros Taeguk. En ella no estará el central del Dinamo de Kiev, autor de tres goles de cabeza en este Mundial.