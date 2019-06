Iker Casillas envía emotivo mensaje a Miguel Layún tras revelar que tiene cáncer

LISBOA, PORTUGAL.- Muchos se sorprendieron al saber que Miguel Layún no fue convocado a la selección mexicana tras confesar, vía Twitter, que padecía cáncer. "Tengo un tumor maligno", escribió.



Un día después de esa publicación, Iker Casillas envió un emotivo mensaje a su colega.



"Amigo no más sustos que ya hemos tenido suficiente estos meses. Te mando toda la fuerza del mundo y un abrazo fuerte @Miguel_layun", escribió.



Y Miguel contestó: "Esperemos que hasta aquí hayan llegado esos sustos últimamente. Gracias por el mensaje hermano, un abrazo grande a la familia".



El futbolista aseguró, en un comunicado, que la noticia lo conmocionó mucho. "Empezó a surgir la duda de que no era un quiste y de que era un tumor, pero cuando te mencionan la palabra tumor y que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera".



"Hasta el día de ayer, que se hizo el último examen para saber que el cáncer que estaba se había removido al 100%, ahora solo es un chequeo para que no vuelva a regresar", escribió el jugador.

Casillas también se llevó el susto de su vida cuando sufrió un infarto el pasado 1 de mayo cuando estaba realizando los trabajos de entrenamiento en el Oporto de Portugal.