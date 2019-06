Chelato Uclés:"Roger Rojas no debe ser titular"

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. El Maestro Chelato Uclés dice que de la paliza 7 a 0 que le propinó Brasil a Honduras "Fabián Coito puede rectificar errores y sacar algo positivo. Puede llegar a la Copa Oro con humildad, sin creerse más que nadie".



Uno de los puntos a mejorar de la H, de acuerdo a lo que piensa el entrenador que llevó a la H a semifinales en la edición de 2005, es que "contra equipos poderosos no puede salir con tres delanteros y también que ya se demostró que Roger Rojas no está para titular. En Costa Rica Rojas se topa con defensas nobles, que van a la pelota. Ya en Concacaf no pasa eso".

Finalmente el único entrenador hondureño en clasificar a un mundial adulto llamó la atención de lo que pueda pasar con Fabián Coito después del torneo de la Concacaf: "Tras la Copa Oro ya no hay perdón".