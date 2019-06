Brasil, sin Neymar contra Honduras en último amistoso antes de Copa América

PORTO ALEGRE, BRASIL.- Sin Neymar, lesionado y con un embrollo judicial a cuestas, Brasil volverá a la cancha este domingo para el amistoso ante Honduras en Porto Alegre (sur), un último precalentamiento para la Copa América 2019 que arranca el próximo miércoles en el país sudamericano.



La directiva de la canarinha anunció el viernes que el estratega Tite se decantó por Willian, extremo del inglés Chelsea, para reemplazar a Neymar, quien quedó fuera del torneo tras lesionarse el tobillo derecho durante el amistoso ante Catar el miércoles (2-0) en Brasilia.



1. Más allá del escándalo

Ante Honduras, la Seleçao pondrá a prueba su efectividad sin su astro, que además del golpe por la lesión sufrida, encara desde hace una semana una denuncia por violación de la modelo brasileña Najila Trindade Mendes de Souza.



El delantero tuvo que declarar el jueves ante la policía de Rio de Janeiro por haber divulgado en Instagram una conversación e imágenes íntimas que compartió con la joven por Whatsapp durante dos meses, en un intento por probar su inocencia.



La verdeamarela, cuyo debut copero es el 14 de junio ante Bolivia en Sao Paulo, también deberá demostrar que el torbellino judicial en torno a la estrella del Paris-Saint-Germain no dejó secuelas en la concentración del resto del plantel, la mayoría jugadores de equipos europeos.



"Es un impacto triste para todo el mundo. Es un jugador que seguro nos hará mucha falta, tanto dentro como fuera del campo. Es un líder técnico aquí dentro, una persona muy querida por todos", dijo el jueves el portero Allison (del inglés Liverpool).



Brasil se impuso al joven equipo catarí, invitado junto a Japón a participar en el certamen continental, con goles de Richarlison (16) y Gabriel Jesus (23).



Aunque no se prevé su participación en el amistoso, Willian es esperado ya el sábado en Porto Alegre, según reportes de prensa, para sumarse a los entrenamientos.



"Es una honra una vez más vestir la camiseta de la Seleçao y poder representar a mi país", escribió en Instagram Willian, que ha disputado los dos últimos Mundiales.



A sus 30 años y sin ser titular indiscutible del Chelsea, su convocación sorprendió por desbancar a Vinicius Junior, que con 18 años es sensación del Real Madrid y tiene un perfil similar al de Neymar, o a Lucas Moura, de 26, destacado en el Tottenham.



2. Buena vibración de los hinchas

Tite reconoce que el plantel está sensibilizado con la situación de Neymar, pero asegura que en los vestuarios no solo se habla del escándalo que rodea al atacante, y que Brasil cuenta con jugadores versátiles y capaces de dar la cara en la Copa América.



El DT dio señales de esta mentalidad cuando nombró capitán de la Seleçao al lateral derecho Dani Alves en lugar de Neymar, que el mes pasado golpeó a un aficionado tras la derrota del PSG en la final de la Copa de Francia.



Antes del anuncio de los convocados a la Copa, Tite afirmó que Neymar había "cometido una falta", pero que quería hablarle "a solas" antes de tomar una decisión sobre quién iba a ser el capitán de la canarinha.



Para sacudirse la racha y arroparse en sus hinchas, la verdeamarela realizará este sábado su último entrenamiento previo al amistoso a puertas abiertas.



3. Honduras, rumbo a la Copa Oro

En su preparación para la Copa Oro, organizada por la Concacaf a partir del 15 de junio en Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, el seleccionado hondureño eligió al difícil rival brasileño.



Honduras estará a partir del miércoles en el Grupo C con Jamaica, Salvador y Curazao.



Los dirigidos por Fabián Coito empataron 1-1 en amistoso contra Paraguay el miércoles en la paraguaya Ciudad del Este, con goles de Oscar "Tacuara" Cardozo (16, de penal) para los paraguayos y de Maynor Figueroa (75) para los hondureños.



En ese partido, el lateral Andy Najar se lesionó la rodilla y no estará en el amistoso.



El partido con Brasil se jugará en el estadio Beira Rio a partir de las 16H00 locales (19H00 GMT) y será dirigido por el arbitro uruguayo Andrés Cunha, asistido por sus compatriotas Gabriel Popovits y Carlos Barreiro.



Probables alineaciones:



Brasil: Ederson - Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Felipe - Richarlison, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Everton - Gabriel Jesus. DT: Tite.



Honduras: Luis López - Brayan Beckeles, Felix Crisanto, Danilo Acosta, Emilio Izaguirre - Luis Garrido, Bryan Acosta, Andy Najar, Rigoberto Rivas - Alberth Elis y Romell Quioto. DT: Fabián Coito.