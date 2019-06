Leo Messi jugará amistoso con Nicaragua pese a lesión de Neymar

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Argentina no tomará recaudos con su astro Lionel Messi para prevenir una lesión como la de Neymar.



El técnico de la Albiceleste Lionel Scaloni confirmó que el capitán jugará desde el arranque ante Nicaragua el viernes en el último amistoso previo a la Copa América de Brasil.



“Lo de Neymar son cosas que pasan, puede pasar en un entrenamiento”, respondió el estratega en rueda de prensa el jueves cuando le consultaron si la grave lesión en el tobillo que dejó al astro brasileño fuera del certamen continental no lo forzaba a tomar recaudos con Messi.



“No hay que pensar en eso. Saldrá a jugar y depende cómo se dé el partido, veremos”, explicó.



Neymar se lesionó en el amistoso que Brasil le ganó 2-0 a Catar.



Scaloni por otra parte confirmó que Franco Armani atajará contra Nicaragua, lo que hace suponer que estaría un paso adelante de Esteban Andrada en la pelea por el arco para el debut ante Colombia por el Grupo B de la Copa América.



“Mañana ataja Armani y a lo largo del partido no está dicho que no pueda entrar otro. No te puedo garantizar que el arquero titular sea Armani”, aclaró. “Mañana juegan once y no significa que sean ellos lo que salgan a jugar con Colombia. Es obvio que la gran mayoría sí”.



Argentina jugará el viernes con Armani, Renzo Saravia, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Sergio Agüero, Messi y Matías Suárez.



“Si nosotros tenemos un buen funcionamiento como equipo y, además, Messi hace lo que hace todos los domingos, seguramente nos vaya bien”, aventuró sobre las posibilidades de Argentina en el certamen continental.



La Albiceleste, que no gana un título a nivel mayores desde 1993, disputará su zona además de Colombia con Catar y Paraguay.