Keylor Navas no jugará la Copa Oro con Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El guardameta Keylor Navas no jugará la Copa Oro 2019 con la Selección Nacional de Costa Rica debido a que aún no tiene definido su futuro futbolístico.



El ex del Real Madrid le comunicó la decisión al seleccionador Gustavo Matosas, sin embargo, este le planteó que lo pensara mejor, algo que no influyó.

El cancerbero atraviesa incertidumbre sobre su nuevo destino tras ser dado de baja por no entrar en los planes del técnico Zinedine Zidane en el cuadro español.



Será la tercera vez en que Navas no participe en el torneo de selecciones más importante de Concacaf, luego de la ausencia en el 2015 y 2017.