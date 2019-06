Los chats y fotos con las que Neymar se defiende de acusaciones de violación

BRASILIA, BRASIL.- Tras las acusaciones de una joven de una supuesta violación de Neymar Jr. subió un video en el cual explica cómo pasaron las cosas en realidad.



"Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra pesada, es algo muy fuerte, pero es lo que está ocurriendo", comienza diciendo el astro brasileño en un video subido a su cuenta de Instagram.



"Esto me sorprendió, fue algo muy feo, muy triste, porque quien me conoce sabe qué tipo de persona soy, sabe que nunca haría una cosa así", asegurá.



"Son momentos íntimos, pero es necesario exponerlos para probar que realmente no ocurrió nada de más", afirmó el brasileño antes de mostrar las capturas de las conversaciones con la joven.



Los mensajes eróticos fueron durante entre los meses de marzo y mayo. Durante el intercambio hubo fotos de la joven sin ropa o en ropa interior.



Neymar asegura que está siendo víctima de extorsión tras las acusaciones en su contra. "Hace algunos días (Neymar) fue víctima de una tentativa de extorsión, practicada por un abogado de Sao Paulo que, según su versión, representaba los intereses de la supuesta víctima", informó la asesoría del jugador mediante un comunicado.



"Fue una trampa y terminé cayendo en ella. Espero que eso sirva como una lección para el futuro", lamentó.



Según una denuncia en la policía de Sao Paulo la mujer, que vive en Brasil, afirma que conoció al jugador a través de Instagram y después de intercambiar mensajes, Neymar la invitó a viajar a París. Se citaron en un hotel de la capital francesa a mediados de mayo.



Neymar habría llegado "aparentemente ebrio" y tras conversar e intercambiar "caricias", se habría puesto "agresivo", forzándola a tener relaciones sexuales "contra su voluntad", denunció a la policía de Sao Paulo la mujer, cuya identidad no fue divulgada por la prensa.

Esta es una de las capturas que dio a conocer Neymar.





Aquí el video de Neymar: