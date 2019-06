James Rodríguez podría salir del Bayern Múnich de Alemania

El Bayern Múnich no estaría dispuesto a negociar con el Real Madrid por la ficha del colombiano. Foto: Instagram James Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- James Rodríguez, volante del Bayern Múnich, podría salir del equipo bávaro tras no ejecutar la opción a compra del Real Madrid.



James, de 27 años, llegó a la Bundesliga en 2017, donde no ha sido tan determinante en el esquema de Niko Kovac.



Esta campaña, James ha marcado 14 goles en 43 apariciones con el Bayern, pero según medios alemanes, el colombiano saldría el 30 de junio, fecha que vence su contrato.



VEA: Barcelona presentó una nueva camiseta que rompe la tradicional



“Los dirigentes del Bayern han acordado no fichar a James”, escribió un medio este lunes.



Según la revista Kicker, James Rodríguez podría terminar jugando en el Nápoles, equipo que es dirigido por Carlo Ancelotti.