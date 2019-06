Ever Alvarado tras perder la final: "Nosotros estamos psicológicamente muertos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ever Alvarado, capitán del Olimpia, manifestó su tristeza luego de perder la final contra Motagua previo al viaje a tierras sudamericanas.



"No es de echarle culpa a los árbitros, es de reprocharnos nosotros, las cosas que no hicimos dentro del campo", dijo Alvarado antes de abordar el avión hacia Paraguay.



Alvarado también recordó que la poca experiencia pesó en la gran final. " La experiencia hermano, es importantísimo, creo que hay mucho jugador joven, ellos van aprender, todo mundo pasa por ese proceso".



Además, mandó un mensaje a los aficionados de Olimpia. "Es difícil para ellos, les pido disculpas, nosotros estamos psicológicamente muertos. Después de perder una final, viajar y dejar a mis hijos que quedan llorando es bien difícil".



Ever Alvarado viajó junto a Héctor Castellanos, Jorge Álvarez, Alejandro Reyes, Denil Maldonado a Asunción para el duelo amistoso ante Paraguay el miércoles 05 de junio.