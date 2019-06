Tite: "No voy a juzgar" acusaciones contra Neymar

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El técnico de la selección brasileña, Tite, se negó el lunes a "juzgar" la denuncia de violación que una mujer presentó contra el delantero Neymar, que atribuye las acusaciones a un intento de extorsión.



"Entiendo la importancia del asunto, su real dimensión. Y también sé que es un asunto personal, es preciso tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Yo no voy a permitirme juzgar los hechos", afirmó el DT desde Teresópolis, a 100 km de Rio de Janeiro, donde la selección entrena para la Copa América-2019.



"No tenemos los hechos lo suficientemente claros. Sólo el tiempo puede dar esas respuestas". "La selección está por encima de todos", añadió Tite, que enfrentó numerosas preguntas sobre el caso y aseguró: "En los tres años que tengo de convivencia con Neymar, los asuntos personales que tratamos siempre fueron leales y verdaderos".



El escándalo estalló la tarde del sábado, cuando los medios locales publicaron una denuncia realizada la víspera por una mujer brasileña a la policía en Sao Paulo que acusaba al atacante de forzarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento tras invitarla a mediados de mayo a un hotel de París.



La Secretaría de Seguridad paulista confirmó que fue registrada una denuncia, pero que toda la información referente al caso es secreta.



Neymar está entrenando en Teresópolis junto a sus colegas de la selección. La Copa América se llevará a cabo en Brasil del 14 de junio al 7 de julio. El miércoles, los pentacampeones mundiales jugarán un amistoso conra Catar, en Brasilia.



Además de enfrentar la denuncia por violación en Sao Paulo, Neymar será investigado por la Policía Civil de Rio de Janeiro por la divulgación de un video en el que expuso conversaciones de WhatsApp y fotos íntimas de la mujer -sin mostrar su cara o su nombre-, intentando probar su inocencia.



El astro del PSG publicó el video el sábado a la noche en sus redes sociales, negando todo lo narrado en la denuncia y exponiendo las supuestas conversaciones que ambos mantuvieron durante dos meses hasta que organizaron y culminaron su encuentro.



El escándalo llega en un momento delicado para Neymar, a quien su encontronazo con un hincha tras la derrota del PSG en la Copa de Francia le costó no solo tres partidos de suspensión, sino también perder el brazalete de capitán de la Seleçao, que Tite decidió ceder a Dani Alves.