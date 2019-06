Marcelo Pereira: "Mañana nos vamos a levantar pensando en el tricampeonato"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para el defensa de Motagua, Marcelo Pereira, el haber consquistado este domingo la corona 17 (bicampeonato) ante Olimpia solo alimenta el sueño de lograr el tricampeonato en la Liga Nacional.



"Hoy somos campeones, pero mañana nos vamos a levantar pensando y soñando en el tricampeonato", consideró tras vencer por la mínima al Viejo León en el Estadio Nacional.



"Desde que comenzó el torneo la confianza en Dios era grande y en eso nos basamos. Hoy le estamos dando honra y gloria por todo eso", agregó.

También, enfatizó que el campeonato logrado ante su acérrimo rival se lo ha dedicado a Dios. "Este título va dedicado para Dios, sin él somo nada. El que deposita las cosas en Dios le va ir bien y eso somos nosotros, un equipo unido y esta afición también".



Con lágrimas en sus ojos, el defensor trajo a su mente varios recuerdos que le provocaron nostalgia. "Estas lágrimas son de alegría, todavía siento cuando fallé el penal contra Marathón, cuando sentí que le defraudé al equipo, pero siempre confié que tendría una revancha y hoy la tuve".



Además expresó que "en el partido pasado parecía que el mundo se me venía abajo con el autogol, pero la confianza en Dios no me dejó de creer y por ello puedo celebrar".