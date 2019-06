Juan Pablo Montes tras lograr el bicampeonato: "Sabía que mis compañeros lo harían"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Juan Pablo Montes se mostró contento tras conseguir la Copa 17 con Motagua, sin embargo, lamentó no ser titular en este duelo.

"Me llenó de mucha tristeza no jugar, traté de recuperarme pero no se me dio. Sabía que mis compañeros lo harían de la mejor manera y estuvieron a la altura", manifestó.

El capitán del Nido Azul agregó que aconsejó a sus compañeros previo al duelo ante el León. "Les dije que mantuvieran el orden, gracias a Dios se logró el objetivo".

Montes ha ganado seis copas con el Ciclón y es una pieza inamovible.

Motagua conquistó su copa 17 tras vencer este domingo a Olimpia en la vuelta con una diana de Roberto Moreira. En la ida habían empatado 2-2.