Olimpia dona más de 400 mil lempiras a la Fundación del Niño con Cáncer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Club Deportivo Olimpia y sus marcas patrocinadoras entregaron un donativo de L 402 mil a la Fundación del Niño con Cáncer, monto recaudado a través de la venta de la camisa conmemorativa del conjunto merengue, para la lucha contra el cáncer infantil.



En dicho evento se contó con la presencia de Nuvia Mendoza, miembro de la Fundación del Niño con Cáncer y además varios pequeños que forman parte de esta institución con fines benéficos.



Por parte del equipo Olimpia estuvo presente César Henríquez, quien forma parte de la nueva directiva merengue. Durante este acto agradeció el respaldo y la responsabilidad que tiene el cuadro merengue para ayudar a dichas instituciones.



Los futbolistas Wilson Palacios, Carlos Will Mejía, Elmer Güity; Alejandro Reyes, German Mejía y José Mario Pinto. Los miembros del cuadro merengue se mostraron feliz y posaron junto a los niños de esta institución al momento de entregar el donativo.



"Son actos que sensibilizan a cualquiera, me sorprenden cada vez con lo que las marcas patrocinadoras están haciendo con los más necesitados. Es un gesto con lo que el fútbol está retribuyendo a los niños que más lo necesitan", comentó Carlos Will Mejía.