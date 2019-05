Quagliarella terminó como máximo goleador en Italia, Zapata segundo

ROMA, ITALIA.- Fabio Quagliarella, que no marcó este domingo con la Sampdoria, en la 38ª y última jornada de la liga italiana, terminó en primera posición de la tabla de goleadores, con 26 tantos.



La Sampdoria ganó por 2-0 en la última jornada a la Juventus, pero Quagliarella no pudo anotar.



Por su parte, el colombiano Duván Zapata se hizo con la segunda posición en solitario, con 23 dianas, tras anotar este domingo uno de los tantos de la victoria del Atalanta por 3-1 ante el Sassuolo, que permitió al equipo de Bérgamo terminar tercero y clasificar por primera vez en su historia a la Liga de Campeones.



En tercera posición quedó el polaco Krzysztof Piatek, con 22, que no marcó en el triunfo del Milan en campo del SPAL por 3-2, mientras que cuarto fue el portugués Cristiano Ronaldo (21), que no jugó este domingo con la Juventus.