Rubilio Castillo: "Hablé con la gente de Costa Rica y la intención es que yo siga"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo llegó muy temprano al Estadio Nacional para apoyar a Motagua y de paso habló sobre su situación contractual con Saprissa.



El ariete mencionó que ya habló con la directiva morada y le dejaron entrever que seguirá.



"Estamos de vacaciones y esperamos que todo salga bien en el partido de hoy. Seguimos en Saprissa y bueno tengo un contrato, hablé con la gente de Costa Rica y la intención es que yo siga".



Y agregó: "Mi intención siempre es seguir en Saprissa, si pasa algo Dios es el encargado. Hay que seguir trabajando de la mejor forma, esperamos tener mejores oportunidades este torneo que Dios guíe en lo que tenga que pasar".



Rubilio también mencionó que no hay tan buena relación con Walter Centeno, pero que él responde en el campo con entrega y goles.



"Siempre opciones hay, pero mi intención es estar en Saprissa y bueno lo que pase sólo Dios lo sabe. Con Paté no me llevo bien, pero hay una relación tecnico y jugador que es respetable, estamos dando lo mejor para el objetivo que todos queremos".



"Cuando me toca jugar debo demostrar que tengo que estar dentro. Después de la selección retornamos, después de la Copa Oro si Dios quiere y mostrar de qué estamos hechos en la pretemporada y la campaña".