Blatter cree que Infantino "no podía cambiar por un capricho" el Mundial 2022

LAUSANA, SUIZA.- El presidente de la FIFA Gianni Infantino, que ha tenido que renunciar a su proyecto de ampliar el Mundial 2022 de Catar de 32 a 48 equipos, "no podía cambiar por un capricho" una decisión del Comité Ejecutivo, señaló este jueves su predecesor Joseph Blatter.



"No podía cambiar por un capricho decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo. Quería denunciar la decisión tomada el 2 de diciembre de 2010" de otorgar a Catar la organización del Mundial 2022 con 32 selecciones, señaló Blatter a la AFP.



Frente a los problemas geopolíticos y de logística, la FIFA anunció el miércoles que renunciaba a su proyecto de ampliar el Mundial, lo que implicaba disputar partidos en países vecinos de Catar.



"Ha habido movimientos a favor de un formato a 48, lo que no era nada bueno. Querer a cualquier precio organizar la Copa del Mundo en la región (Golfo), sabiendo que es complicado meterse dentro, ese no es el papel del fútbol", añadió Blatter, de 83 años, suspendido y obligado a dimitir en junio de 2015 tras el peor escándalo de corrupción de la historia de la FIFA.



Blatter además confirmó que llevará a la justicia a la FIFA y a Infantino, por haber difundido falsas informaciones y atentar contra su reputación.



"Habrá un ataque judicial de mi parte", avanzó.