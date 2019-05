Eduard Reyes sobre su llamado a la Selección Nacional Sub 23: "Es una bendición"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Para Eduard Reyes, defensor de los Lobos de la UPNFM, haber sido convocado por Fabián Coito a la Selección Nacional Sub 23 "es una gran bendición".



"Me siento muy alegre por este llamado; ahora a trabajar para aprovechar esta experiencia. Soy un jugador que tiene bastante energía", dijo en el último entrenamiento del combinado que se efectuó este miércoles en el estadio Olímpico sampedrano.



Mencionó que no se le hizo difícil adaptarse al grupo. "Es un equipo muy unido. Es muy fácil adaptarse al equipo, hay buen compañerismo".

También, dijo que su familia se encuentra feliz por haber sido tomado encuenta por el entrenador Fabián Coito por primera vez.



"Ellos están feliz porque saben que es algo que yo quería y por lo que he luchado. Gracias a Dios se ha dado la oportunidad", expresó.



Además, estimó que el trabajo de Salomón Nazar con el de Coito es parecido. "Es similiar, un trabajo con bastante presión, tenencia de balón y transiciones rápidas".