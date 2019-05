Incierta participación de Keylor Navas con Costa Rica en Copa Oro de Concacaf

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- La participación del estelar arquero costarricense Keylor Navas en la Copa Oro de la Concacaf está en entredicho, por la incertidumbre que rodea su futuro tras su salida del Real Madrid, admitió este miércoles el entrenador del combinado tico, Gustavo Matosas,



El director técnico uruguayo dejó a Navas fuera de la lista de jugadores que disputarán un amistoso contra Perú el 5 de junio, previo a la Copa Oro, y admitió que su presencia en el torneo de naciones de la Concacaf es una incógnita.



"Conversé con Keylor, se encuentra en una situación bastante complicada, saliendo de un equipo no está en las mejores condiciones para formar parte de la selección", reconoció Matosas.



Agregó que Navas "no se siente con la total concentración como para venir a participar con la selección".



El arquero costarricense fue titular del Real Madrid en sus tres últimos títulos de la Liga de Campeones de Europa, pero quedó fuera del conjunto blanco para la próxima temporada.



Su salida ha sido informada en la prensa deportiva española y no ha sido oficializada por el Real Madrid, aunque Matosas indicó que Navas le dio a entender que no seguiría en ese equipo.



El técnico indicó que quedó de conversar nuevamente con el portero "en unos días" para ver cómo avanza su situación antes de decidir si lo llevará a la Copa Oro, que arranca el 15 de junio.



"La lista (de convocados a la Copa Oro) hay que darla el día 5 de junio antes de la medianoche, así que hasta allí tenemos posibilidad de seguir charlando", sostuvo Matosas, quien expresó su confianza en los otros arqueros de la selección.



Matosas presentó este miércoles una lista de 31 jugadores para el amistoso de visita contra Perú, un duelo que le permitirá observar "rendimiento de jugadores" antes de definir a los que llevará a la Copa Oro.



La lista incluye algunos veteranos, como el atacante Alvaro Saborío, del campeón San Carlos, y el volante Cristián Bolaños, del Saprissa.



"Me gustó el rendimiento que tuvieron, tienen esta oportunidad para mostrar la valía que tuvieron en el campeonato. Lo que estoy buscando es hacer una mezcla de experiencia y juventud".