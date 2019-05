Tigres de Gignac contra León de Mena, duelo de fieras por el título en México

MÉXICO, MÉXICO.- Los Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac y el León del extremo ecuatoriano Ángel Mena se enfrentarán en la final del torneo Clausura-2019 del fútbol mexicano que este jueves se pondrá en marcha con el partido de ida en el estadio Universitario.



Será el enfrentamiento entre los clubes que más puntos sumaron en la fase regular: León fue líder con 41 unidades, seguido por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con 37.



Para la escuadra leonesa, ésta será la sexta final de su historia mientras que los felinos universitarios jugarán la duodécima, la séptima en lo que va de esta década.



- Una dinastía ganadora -

Los Tigres han sido protagonistas en el decenio con seis finales jugadas –cuatro ganadas–, todas ellas con el brasileño Ricardo Ferretti como director técnico.



La primera final jugada y ganada en esta década por los Tigres fue la del torneo Apertura-2011 y desde entonces en el plantel hay tres jugadores sobrevivientes: los defensas Jorge Torres Nilo y Hugo Ayala y el mediocampista Jesús Dueñas.



Con Ferretti, los Tigres han sido una dinastía ganadora que esta semana podría lograr el séptimo título de su historia.



Sin embargo, el ‘Tuca’ Ferretti reconoce que la versión actual de los Tigres no ha alcanzado el nivel que lo llevó a coronarse en las finales previas.



"Debemos ser honestos, aún no desplegamos el mejor fútbol y así llegamos a la final. Tengo confianza en que en estos dos partidos juguemos al nivel que pretendemos”, comentó Ferretti, quien está por completar 28 años de dirigir en la primera división mexicana de manera ininterrumpida.



- El León da miedo -

En contraste con la dilatada carrera del ‘Tuca’ como entrenador, la trayectoria de Ignacio Ambriz, técnico del León, es corta y más discreta.



Pero aún manejando un bajo perfil, Ambriz hizo del León el equipo con la ofensiva más poderosa del torneo (47 goles a favor) y la defensa menos vulnerada (17 goles en contra).



Además, ‘La Fiera’ tuvo al campeón de goleo (Ángel Mena, 14) e impuso un récord de 12 victorias seguidas en la época profesional del balompié mexicano.



Tales registros provocaron el reconocimiento de Ferretti. “León hizo tremenda temporada; fue el equipo de mejor fútbol de los 18 de la etapa regular, aparte tienen a Nacho (Ambriz), un gran entrenador, y jugadores de mucha calidad. Es muy buen equipo, nos impresionó a todos”.



El León, que va por su octavo título de liga, tendrá dos bajas sensibles: no contará con el volante argentino Rubens Sambueza, quien está suspendido por haber sido expulsado en la semifinal, y el delantero José Macías que fue convocado por la selección mexicana Sub-20 para el Mundial de Polonia.



El juego de ida será en el estadio Universitario que tiene capacidad para 42.000 espectadores.



El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Nou Camp que tiene capacidad para 31.000 especatadores.



A diferencia de las rondas de cuartos de final y semifinales, el ganador de la final y campeón del torneo será el vencedor en el marcador global.



En caso de empate global al término del partido de vuelta, ya no tendrán validez los criterios del gol de visitante y de posición en la tabla para desempatar; sería necesario jugar dos tiempos extra y, si persistiera la igualdad, el título se definiría en penaltis.