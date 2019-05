Keosseián sobre la final: "Olimpia tiene con qué ganar y hay armas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con mucha unidad y con deseo de poder levantar la corona, el técnico del Olimpia, Manuel Keossián, espera que sus dirigidos logren el objetivo de alcanzar la corona que se propusieron al inicio del campeonato.



"Nosotros llegamos bien, con un grupo motivado, vamos acercándonos al juego que queremos. Es una final, cuando se enfrenta Olimpia y Motagua no hay favorito. Pero a mi gusto estamos mejor que la final pasada", dijo.



El uruguayo confirma que no cambiará sus ideas porque le han dado resultados. También cuenta lo que espera ver de su oncena.



"Quiero un Olimpia que maneje el partido, tenga la pelota, sea punzante y lleguemos con gente arriba. Al momento de defender lo hagamos todos", apuntó.



"Que sea el Olimpia el verdadero protagonista del partido, por supuesto, respetando al rival porque tiene grandes méritos. Ha estado en las últimas finales. Pero espero que marque el ritmo", agregó.

Le recordaron las estadísticas del Albo en finales contra los Azules solo han ganado dos. Pero el "Bigotón" confía en sus pupilos y este mensaje le envía a la afición.



"Que tengan fe en el equipo, ya han demostrado lo que tienen. El otro día el equipo ganaba de visita 3-1 y se supone que estábamos clasificados, pero nos dieron ese entusiasmo en el estadio, fue un empuje. Hubo comunión entre jugadores y afición, a mí me llenó mucho y a nuestros jugadores también", destacó.



Cuando se le habló por la final pasada que perdió y si ¿hay una espinita por lo ocurrido?. "No, nuestro objetivo era llegar a la final y estamos allí. Hemos tenido cosas importantes y positivas, como todos la queremos ganar. Olimpia tiene con qué ganar, hay armas".



Diego Vázquez dijo el domingo que quería que se nombrara a Melissa Pastrana para uno de los partidos por el título. Manolo tiene su opinión de ello.



"Respeto a todos. Ya lo dije, la felicité varias veces porque tiene un futuro enorme y un gran presente también. El árbitro que sea, que lo haga, que pite, nada más. Yo me entero de los árbitros dos horas antes, porque no paso preocupado de ello", apinó.



Su promesa para la afición Fue consultado sobre las declaraciones de dirigentes previo al choque y del tema de la violencia que se vive en los estadios.



"No es solo en el fútbol, lo mismo pasa en otros países, en Sudamérica. Hay violencia en el fútbol, pero también en la sociedad". No quiso comprometerse. Pero sí es claro: "la promesa mía es que el equipo deje todo en la cancha", precisó.



No escondió la alegría que sintió el domingo al ver el Nacional pintado de blanco. "Estamos entusiasmados, a la gente la vi como no la había visto en la final anterior. Es mérito de los jugadores que convencieron a la gente que este es un equipo con pretensiones de ser campeón".



A pesar que este martes era el primer día de entreno previo al duelo de la final, Manolo sí adelantó que se practican penales.



"Siempre entrenamos penales, pero no en especial por esto. Queremos ganar los dos partidos. Nosotros estamos bien, con respeto al rival, pero Olimpia está en condiciones de ganar este campeonato", cerró.