Kylian Mbappé seguirá en el PSG una temporada más

PARÍS, FRANCIA.- Horas después de que el delantero del París Saint-Germain dejará abierta la posibilidad de iniciar una "nueva etapa" en otro lugar, el club francés negó su salida.

"Lazos muy fuertes unen al PSG y a Kylian Mbappé desde hace dos años y la historia común continuará la próxima temporada. Con una ambición compartida de marcar la historia del fútbol europeo, el año del 50 aniversario del PSG", escribió el club de la capital francesa este lunes en su cuenta de Twitter.



Obviamente, la declaración del campeón del mundo francés de 20 años fue calculada. Preparada con mimo. Minutos después de soltarla, Mbappé confirmó lo dicho a los periodistas presentes en la gala, todavía sorprendidos.



"Para mí, era el momento de decirlo. Soy alguien íntegro, cuando digo algo, lo pienso. Para mí, era el momento correcto para decirlo. Ya está, lo he dicho", explicó, reiterando su deseo de tener todavía más "responsabilidades".



Aterrizado en París en 2017 y ligado al PSG hasta 2023, el delantero, en conversaciones para prolongar su contrato según varios medios, podría buscar una subida de salario -estimado actualmente en 20 millones de euros-.



Según Jerome Alonzo, exjugador del PSG (2001-2008), 'KM' pretendería mejorar el proyecto el año que viene, tras vivir una segunda eliminación en octavos de Champions.



"Tengo más la impresión de que alguien importante en el club dice: 'Chicos, puedo liderar este proyecto, pero hace falta moverse un poco. Quiero quedarme mucho tiempo, pero tienen que darme los medios para ser campeón de Europa. Si el proyecto no avanza, yo me voy'", señaló el exportero.

Tras el anuncio del futbolistas los primeros rumores que surgieron era que había un posible interés del Real Madrid por fichar al fenómeno.