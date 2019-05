Salomón Nazar tras perder boleto a la final ante Olimpia: "La poca experiencia de los muchachos ha pesado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy sereno y con la tranquilidad que le caracteriza, el técnico de la UPNFM, Salomón Nazar, no cree que se tenga que juzgar a sus dirigidos por estos dos partidos, cuando en el torneo se tuvo un buen papel.

"No los puedo juzgas por dos partidos, sino por todo lo que hicieron en el torneo. No nos salieron las cosas en estos juegos, pero no le quita el mérito al grupo", comentó.

Pero si fue directo al explicar los motivos por los que considera se perdió de esta manera. "La poca experiencia de los muchachos en este tipo de compromisos ha pesado. Nos marcó el partido en Choluteca y quiera o no pesa, hay una presión grande cuando suma el segundo encuentro con dos goles de diferencia".

Y en cuanto a la diferencia en su equipo. "Sencillo, dejamos de hacer las cosas que nos funcionaron en los partido anteriores y Olimpia lo hizo bien, no le podemos restar méritos. No anotó siete goles en dos encuentros, más que contundente. Yo sigo orgulloso del grupo, el hecho que hayamos perdido estos dos partidos no le quita lo hecho en la temporada".

Nazar fue claro que les había explicado a los suyo que estos partidos serían diferentes a los de las vueltas regulares. "Habíamos planteado que los partidos serían diferentes a los de las vueltas regulares y así ocurrió".

En cuanto a las variantes que hizo de el partido de ida a este. "Queríamos buscar jugadores revulsivos para estos partidos. Si habíamos perdido con un grupo 3-1, había que darle oportunidad a otros, pero no salieron las cosas".

El timonel de la UPNFM aprovechó para hablar del juego de la final entre Olimpia y Motagua y mando un mensaje. "Creo que será una final bastante pareja. Ojalá sea más futbolística que otro tipo de acontecimientos", finalizó.