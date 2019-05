Tomas Tuchel, técnico del Paris Sain Germanin: "Fichar a Griezmann no es realista"

PARÍS, FRANCIA.- El técnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel señaló que fichar al delantero Antoine Griezmann no es “realista” y que el campeón de Francia tiene como prioridad reforzar su defensa.



Griezmann anunció esta semana su salida del Atlético de Madrid, pero el jugador francés no reveló su próximo destino.



Con Kylian Mbappe, Neymar, Ángel Di María y Edinson Cavani en la plantilla, al PSG le sobra artillería. Tuchel, quien se quejó esta temporada de no tener una nómina lo suficientemente amplia para asimilar lesiones, quiere fichar zagueros para un equipos que desesperadamente quiere ir más lejos en la Liga de Campeones.



"Griezmann podría jugar en cualquier equipo del mundo. Sería del agrado para cualquier entrenador, pero ahora mismo no es algo realista (para el PSG)”, dijo Tuchel el viernes.



"Buscamos futbolistas con ciertos perfiles... Necesitamos jugadores de perfil defensivo y tenemos que empezar por ahí”.



El PSG conquistó su sexto título de la liga francesa en siete años, pero no pudo repetir como campeón en la Copa de Francia y en la Copa de la Liga. El equipo de Tuchel también fue eliminado en los octavos de final de la Champions por tercer año seguido.



“Necesitamos armar un equipo con más jugadores que ofrezcan más garantías, más jugadores con la capacidad de jugar muchos partidos en este nivel”, sostuvo Tuchel.



El PSG padeció una catarata de lesiones desde enero. Jugadores clave como Neymar, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Cavani y Di María pasaron por la enfermería en algún momento.



“Necesitamos más jugadores defensivos, y cambiar nuestro estilo y mentalidad. Pero no mucho”, afirmó Tuchel en la antesala del último partido del PSG como local ante Dijon el sábado.



Campeón mundial con Francia, Griezmann llegó al Atletico procedente de la Real Sociedad en 2014. Su nombre suena fuerte para jugar con el Barcelona.