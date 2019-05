Marco Tulio Vega: "Nosotros vamos a hacer nuestro partido"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua viajó a San Pedro Sula donde se juega el boleto de la Gran Final. El equipo viaja con la mayor parte de su plantel a excepción de Héctor Castellanos quien fue expulsado y el delantero Erick Andino quien sigue superando su desgarro muscular.



El Ciclón viajó con toda normalidad pese a que se mencionó que iban a ser custodiados por seguridad privada. Los únicos que se hicieron presentes a la despedida del Mimado fueron cuatro hinchas que llegaron a acuerpar a los futbolistas.



Marco Tulio Vega tuvo un pasado en el Marathón y sabe cómo jugarle al Verde en su casa. El delantero está esperando esa oportunidad para anotar goles o contribuir con una asistencia.

"Sabemos que va a ser difícil, ellos son fuertes en su cancha pero nosotros confiamos en el equipo que tenemos. Motagua busca estar a la altura del compromiso y conseguir el resultado que todos deseamos".



Marco Tulio es consciente que el Monstruo en su casa solo ha perdido un partido en los últimos años pero no descarta que mañana pueda cambiar la historia. "Es un partido difícil, una cancha dura pero nosotros sabemos lo que nos estamos jugando. Esperamos dejarlo todo en el terreno en esos 90 minutos que faltan" aseguró.



Vega sabe que el Mounstruo Verde les pegó fuerte en el estadio Nacional y admite que el Ciclón no planea responder con golpes sino con fútbol. "Nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos enfocados en jugar nada más. Queremos cometer la menor cantidad de errores posibles ante Marathón" señaló. "El resultado va a pasar por lo que hagamos nosotros. No vamos pensando en lo que pueden presentar ellos".



En lo que sí está muy claro MTV es que no hay miedo por el ambiente hostil que les espera en el Yankel Rosenthal. "Nooo... Miedo no. Esto es un partido de fútbol, lo vamos a disfrutar. Creo que si vamos a jugar con la ventaja que llevamos y nos concentramos al máximo lograremos estar en la Final".



Los que viajaron:



Jonathan Rougier

Marlon Licona

Juan P Montes

Marcelo Pereira

Wilmer Crisanto

Omar Elvir

Carlos Sánchez

Cristopher Meléndez

Denil Maldonado

Sergio Peña

Matías Galvaliz

Walter Martínez

Kevin López

Reinieri Mayorquín

Marco Tulio Vega

Marcelo Estigarribia

Roberto Moreira